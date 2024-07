Un Madrid para volver a dominar: ¿Favoritos a la Euroliga?

El Real Madrid ya ha puesto la directa para la nueva temporada 2024-25. Tras la dolorosa derrota en la final de la Euroliga ante Panathinaikos, el equipo se repuso en competición doméstica y se alzó con el trofeo de la ACB, aunque desde los despachos ya sabían la que se venía encima.

Renovaciones, retiradas, fichajes y hasta culebrones. El verano del Real Madrid ha tenido de todo y, a falta de un par de llegadas oficiales, los blancos ya conocen sus guerreros para la próxima campaña. El objetivo está claro, revalidar todos los títulos nacionales y coronarse de nuevo en la Euroliga, un título que se escapó este año y en el que parten como claros candidatos.

LOS PILARES SE QUEDAN

Más allá de posibles incorporaciones para reforzar la plantilla, en la entidad blanca sabían que renovar los cimientos de este proyecto era condición sine qua non para aspirar a lo más alto. Musa, Hezonja y Tavares eran los nombres de la lista, quizás tres de los cinco hombres más importantes para Chus Mateo en cancha. El primer culebrón vino con este último, 'Edy' Tavares, el mejor y más dominante pívot de Europa que tenía grandes ofertas de la NBA encima la mesa. Se llegó a rumorear que en Estados Unidos estaban dispuestos a darle unos 12 millones de dólares, pero el caboverdiano no cayó en la tentación y acabó firmando un contrato histórico de 5 temporadas. A sus 32 años, se espera que el jugador cuelgue las botas con la elástica blanca, donde ha conquistado ya 14 títulos.

Dzanan Musa y Mario Hezonja se quedan en la capital / Agencias

Un poco más tarde vino el culebrón croata. Mario Hezonja, que había rechazado ya tres ofertas de renovación, parecía tener cerrado su fichaje por el Barça, una bomba que paralizó a todo el mercado europeo, aunque unas supuestas declaraciones del alero hicieron saltar todo por los aires. La vuelta de 'Super Mario' al Palau Blaugrana quedó en nada, y pocos días más tarde el Madrid anunciaba que el jugador seguiría vistiendo de blanco 5 años más. Con Dzanan Musa todo fue más fácil, ya que el club ejecutó una cláusula de su contrato que permitía ampliar su vinculación por una campaña más. Ambas partes buscarán en un futuro cerrar un acuerdo a largo plazo.

Estos tres jugadores han sido piezas vitales desde que Chus Mateo asumiera las riendas del equipo tras la marcha de Pablo Laso, con el título de la Euroliga cosechado en 2023 como logro más destacado. Son 3 de los mejores en su posición en el viejo continente y tienen claro que, juntos, son capaces de levantar muchos trofeos más.

CUATRO ROSTROS NUEVOS

El Real Madrid ya ha anunciado dos fichajes nuevos para la próxima temporada, y otros dos están al caer. Hay uno que causa especial ilusión entre los madridistas, el de Andrés Feliz, que aterriza en el Wizink Center después de pagar los 500.00 euros de su cláusula al Joventut de Badalona, club en el que se ha convertido en uno de los anotadores más espectaculares de la ACB. Con la retirada de Sergio 'El Chacho' Rodríguez, la plantilla necesitaba refuerzos en la posición de base, y la incorporación del dominicano supone un soplo de aire fresco. 15.0 puntos y 4.3 asistencias fueron sus registros la pasada campaña. Otro rostro nuevo - y un tanto desconocido - es el de Xavier Rathan-Mayes, un 'combo-guard' canadiense que viene de salirse en Rusia, donde se ha proclamado como el máximo artillero de la VTB con 25,4 puntos de promedio. Con un contrato de dos temporadas, el Real Madrid busca dar la sorpresa con un jugador que no necesite amasar demasiado balón para ser productivo. Ha jugado en Isreal, Grecia, Rumania y Australia, entre otros, y a sus 30 años parece haber alcanzado el punto de madurez en su juego ideal. Con todas las renovaciones faraónicas llevadas a cabo este verano, este perfil "bajo" y sin demasiado riesgo encaja con la hoja de ruta establecida.

Andrés Feliz compartirá la posición de base con Campazzo / EFE

Los otros dos 'juguetes' nuevos no necesitan carta de presentación: Usman Garuba y Serge Ibaka, a falta de anuncio oficial, se convertirán en los dos refuerzos de lujo en la pintura blanca. Ibaka, que viene de un año de redención en el Bayern de Múnich de Pablo Laso, en el que las lesiones lo han dejado exhibir de nuevo sus muelles, aportará tiro exterior e inteligencia en el pick and roll. A sus 35 primaveras, ya es todo un veterano del baloncesto, aunque todavía le queda fuelle. Por otro lado, Garuba volverá a casa tras un periplo fallido en la NBA, donde aterrizó en 2021 tras proclamarse mejor joven de la Euroliga. A caballo con la G-League, la liga de filiales, el ala-pívot no ha encontrado regularidad en Estados Unidos, y su regreso al Real Madrid es un claro paso adelante en su progresión como jugador. Estos dos jugadores vendrán a rellenar el hueco de suplente de Tavares que deja vacante Vincent Poirer, nuevo jugador de Anadolu Efes. La pérdida del francés es dolorosa, aunque en los despachos se ha sabido mover ficha para encontrar relevos de nivel.

A todo esto, no hay que olvidar que Hugo González, la perla de 18 años de la cantera blanca, pasará a formar parte de la rotación de Chus Mateo con pleno derecho. Anotó 23 puntos y repartió 6 asistencias en la final del torneo Adidas Next Generation, torneo en el que se proclamó campeón y MVP.

¿MEJOR PLANTILLA?

Carlos Alocén, Vincent Porier y Egor Demin, este último desde la cantera hacia la NCAA, son las salidas del Real Madrid para la próxima temporada. A estas, se deben sumar las retiradas de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez. La única incógnita es la de Fabien Causeur, otro veterano de guerra que debe todavía dictar sentencia sobre su futuro.

Sobre el papel, el Real Madrid partirá como el gran aspirante al título de la Euroliga junto a Panathinaikos, que también se ha movido bien en el mercado. Los griegos han firmado a Lorenzo Brown, que llevaba meses en la órbita blanca, y con las renovaciones de Nunn, Grant y Grigonis cerradas, se espera que fichen también en las posiciones interiores. Con Ataman a los mandos, lo tienen todo para revalidar cetro europeo.

Las llegadas de Garuba y Andrés Feliz son saltos de calidad notables y se espera de ellos que rindan desde el primer momento. Ibaka, si las lesiones lo siguen respetando, es también un seguro de vida, mientras que Mayes es una moneda al aire que, en un ecosistema ya consagrado como el de Chus Mateo, es muy posible que salga cara.