El Madrid, a por el segundo 'milagro' en casa

El Real Madrid consiguió forzar el cuarto partido de la eliminatoria de playoffs contra Olympiacos. Los de Chus Mateo lograron superar al líder de la fase regular en su primer partido en el Movistar Arena, y necesitarán volver a hacerlo si quieren jugarse el pase en El Pireo en el quinto y último duelo contra los griegos.

Los blancos van de menos a más en esta eliminatoria, tras un desastroso primer partido y una mejoría en el segundo, aunque no fue suficiente como para llevarse una victoria de Grecia y robar el factor cancha. En Madrid, los locales fueron justos vencedores del duelo y con una buena defensa en el último cuarto recortaron distancias en el global (80-72).

Las claves de la victoria del Madrid fueron la mejora en la segunda parte, la aparición del 'big three' y el quinteto del último cuarto, una apuesta de Chus Mateo que salió bien y que no se descarta que pueda volver a probarse en el partido de este jueves. Sasha Vezenkov, la gran amenaza de Olympiacos, no fue suficiente para contrarrestar los hachazos locales.

El escolta del Real Madrid, Alberto Abalde, durante el tercer encuentro correspondiente al playoff de la Euroliga entre Real Madrid y Olympiacos en el Movistar Arena / EFE

La apuesta de Chus Mateo por un 'nuevo' quinteto, formado por Feliz, Llull, Abalde, Garuba e Ibaka, puede ser uno de los ases bajo la manga para el cuarto partido. Una formación sin ninguna estrella clara, pero con sacrificio defensivo, energía y un trabajo táctico constantes. Un cúmulo de cosas que puede superior al del simple talento individual.

Y es que la importancia del banquillo de los blancos en esta eliminatoria es fundamental. Olympiacos no baja el ritmo en ningún momento, por lo que el Madrid tampoco debe hacerlo. Un ejemplo de esto es el de Alberto Abalde, siendo el jugador con mayor valoración del partido, con 9 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Los griegos tuvieron una baja sensible de última hora antes del tercer partido: la de Evan Fournier. El jugador francés sufrió una lesión en el tobillo derecho y no pudo participar en el partido. Con 15,8 puntos por partido en Euroliga, Fournier es uno de los mejores jugadores de Olympiacos, que espera recuperarle para el cuarto partido.

"Un partido perfecto"

"Para ganar el próximo día hay que hacer el partido perfecto, adelante y atrás. No hay que bajar nunca los brazos. El baloncesto es un deporte de errores y va a haber. Ha habido un momento que nos ha hecho daño en el que cuando mejor lo teníamos han abierto un parcial de 2-13 al final del segundo cuarto. Esas situaciones no pueden hacerte daño y tienes que cortarlas lo más rápido posible", comentaba Chus Mateo después de la victoria en el Movistar Arena.

Los blancos quieren seguir soñando en Euroliga y lograr un imposible: remontar un 2-0 en contra ante el líder de la fase regular. En caso de ganar el segundo duelo en Madrid, ambos equipos se jugarían el pase a la Final Four en El Pireo. En un partido de altas emociones entre dos grandes de Europa. Y Abu Dhabi a lo lejos.