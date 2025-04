"El Madrid nunca se queja de los árbitros"

Chus Mateo no puso paños calientes a la segunda derrota de su equipo en el playoff de la Euroliga frente a Olympiacos. El Real Madrid está contra las cuerdas tras el 2-0 sufrido en El Pireo y deberá equilibrar la eliminatoria en la capital si quiere alcanzar la 'Final Four' del torneo continental.

Confía en su equipo

El técnico merengue no arroja la toalla y considera que su equipo todavía tiene muchas opciones de tumbar a los helenos. La eliminatoria se traslada ahora al Movistar Arena, que será determinante en las opciones de forzar el quinto duelo, otra vez en tierras griegas.

"Tenemos que seguir creyendo, vamos a pelear hasta el final. En el Real Madrid se dice que hasta el final se puede, hasta el último segundo. No vamos a pararnos ahora mismo. Sé que es muy difícil ganar al Olympiacos fuera de casa porque es un buen equipo con grandes jugadores con experiencia y un gran entrenador en una excelente atmósfera de baloncesto. Pero hoy nuestro comienzo fue mucho mejor que el otro día y competimos hasta el final. Pudimos ganar hoy, pero malos ataques al final, dos pérdidas seguidas, nos impidieron pelear hasta el último segundo", dijo el preparador del club blanco.

Se desmarca de las críticas a los árbitros

En las últimas horas han cobrado mucha intensidad las quejas del Real Madrid hacia el estamento arbitral en el fútbol. Conocida es la presión que hace 'Real Madrid TV', medio oficial del club, hacia las designaciones y actuaciones de los colegiados. La entidad de Chamartín incluso amenazó con no disputar la final de la Copa del Rey que se disputará esta noche (22.00 horas) por este motivo.

El técnico del Real Madrid, Chus Mateo, durante un encuentro con el Real Madrid / EFE

Chus Mateo se desmarcó de esas actitudes que se fomentan desde las entrañas del club que preside Florentino Pérez y soltó una frase que no ha pasado desapercibida, dados los últimos acontecimientos: "Soy el entrenador del Real Madrid y en mi club no solemos quejarnos nunca después de un partido sobre lesiones, arbitrajes o lo que sea que esté fuera del partido. Creo en la honestidad de los árbitros y nunca nos quejaremos sobre de ellos después de un partido, nunca. La gente fuera puede decir lo que quiera si hay algo que han visto, pero una vez que el partido acaba yo tengo una conducta deportiva y nunca me quejaré de lo que ha pasado en la pista".