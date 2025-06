Lluvia de críticas a la Euroliga por los cambios de la próxima temporada

La Euroliga ha hecho oficial cómo será la siguiente temporada y las principales novedades que se incorporarán a partir de septiembre. El próximo calendario estará compuesto por 20 equipos y tendrá tres nuevos nombres: el Hapoel Tel Aviv, ganador de la última edición de la Eurocup, el Valencia Basket y el nuevo proyecto del Dubai BC.

Una de las novedades que no se habían adelantado, y la única en la que parece estar toda la afición del baloncesto de acuerdo, es la de eliminar el tercer y cuarto puesto. A partir de la próxima Final Four, que probablemente se dispute en Belgrado, tan solo se jugarán tres partidos durante el fin de semana: las dos semifinales y la final.

El paso de 18 a 20 equipos supondrá también un mayor número de partidos. Joan Peñarroya ya habló sobre este aspecto durante la eliminatoria del Barça ante Unicaja. "La Euroliga de veinte equipos evidentemente es una bestialidad. El producto es chulísimo, pero nadie piensa en los jugadores", aseguró el entrenador culé.

En la línea de Joan Peñarroya fue Pau Gasol, hablando del producto europeo en el baloncesto. "No puedes añadir partidos porque al final saturas a los jugadores. Se está trabajando mucho desde la FIBA, las ligas domésticas y, también, desde la NBA es algo que tienen en cuenta en este proceso de crear una nueva liga europea", confirmó.

Como es lógico, en las redes sociales es donde un gran número de aficionados ha expresado su disconformidad. Uno de los temas es la llegada del Dubai BC. "El pabellón del Dubai queda a más de siete horas en avión de España", comentaba un usuario. La incorporación de un equipo de Emirates Árabes a una competición europea es un aspecto cuanto menos polémico.

La próxima edición contará también con otro equipo israelí, una decisión cuestionada por muchos aficionados de la liga, que no entienden por qué entonces no están las franquicias rusas, que sumarán su cuarto año consecutivo sin formar parte de la competición. "No hay clubes rusos, pero sí israelíes. Si alguien pregunta, Europa no es hipócrita", comentaba otro internauta.

La hipocresía entre Rusia e Israel

"Hay equipos israelíes, incluso de Dubái, pero no hay equipos rusos, que son una parte valiosa de la cultura de la Euroliga. Por si los partidos no fueran lo suficientemente frecuentes, hay dos equipos más. ¡Qué disparate!", criticaba otro, que profundizaba en la historia de equipos como el CSKA en la competición europea de baloncesto.

Lo que queda claro es que este formato no es del gusto de todo el mundo: ni de todos los aficionados, ni de todos los equipos, ni de todos los jugadores. Sea como sea, a partir de septiembre viviremos el arranque de una nueva era en la Euroliga que el tiempo dirá si fue exitosa o no.