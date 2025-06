LeBron pone el foco en la Euroliga: "Es emocionante"

Las palabras de LeBron siempre tienen mayor transcendencia que la de otros jugadores de la NBA. En el podcast 'Mind the Game' se le plantearon varias cuestiones sobre el baloncesto FIBA y NBA y él no dudó en comparar los reglamentos y hablar sobre las principales diferencias entre ambas competiciones.

Uno de los aspectos que puso en duda el jugador norteamericano fue el de la duración de los partidos de la NBA. "El partido de 40 minutos es intrigante, porque el juego transcurre muy rápido, da un poco más de sentido de urgencia. Es algo sobre lo que discutir, es algo sobre lo que podríamos tener una conversación. Sería difícil porque te empezarías a enredar con la historia del juego y todas esas cosas", comentó.

Anteriormente, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ya ha hablado de la posibilidad de acortar los partidos. La realidad es que se trataría de un cambio muy significativo, teniendo en cuenta que la duración de los encuentros es uno de los pilares fundamentales de la liga desde hace décadas. Aun así, opiniones como la de 'King' hacen que se ponga el tema encima de la mesa.

LeBron James, durante los playoffs con los Lakers / AP

Otra de las grandes diferencias entre el baloncesto FIBA, que utiliza la Euroliga, y el de la NBA es la defensa en zona. En Europa, no hay restricciones, mientras que en Estados Unidos el defensor puede estar un máximo de tres segundos en ella. En este caso, LeBron lo dejaría como está. "¿Queremos ver ese tipo de partido durante 48 minutos? No lo sé".

La segunda sugerencia de James, además de la del tiempo, tiene que ver con adoptar una regla que se aplica en la Euroliga, conocida como 'goaltending'. Esta norma permite a los defensores tocar o desviar el balón tan pronto como haga contacto con el aro, sin tener que esperar a que salga del cilindro imaginario de la canasta, como sucede actualmente en la NBA.

"La verdad es que me encanta. Es emocionante, y es más difícil de lo que parece. Uno piensa que los jugadores dominarían la NBA con él, pero no es tan fácil. Siempre me ha intrigado la regla de interferencia y no ocurre tan seguido como uno pensaría", se sinceró LeBron, que apostaría por implantar esta norma FIBA en su liga.

Un lugar donde experimentar

Cuando habla de posibles cambios en la NBA, es consciente de que tampoco se pueden implantar de la noche al día. De hecho, propone una solución para probarlos en Estados Unidos y ver si realmente funcionan. "Tenemos la G League, tenemos la Summer League. Prueben algunas cosas y vean qué tal".

Otras grandes diferencias entre la NBA y la FIBA son la línea de tres puntos (más alejada en Estados Unidos), las expulsiones (5 en Europa y 6 en la NBA), los tiempos muertos (más en la NBA), y el salto entre dos y alternar posiciones (en FIBA, quien pierde el salto inicial tiene la pelota en la próxima situación de salto entre dos, mientras en la NBA vuelve a solucionarse con un salto).