Juancho, el único español que jugará la Final Four

Llegó el día. Este viernes arranca la Final Four de la Euroliga, en un fin de semana que decidirá qué equipo acaba coronándose como el mejor de Europa durante esta temporada. Olympiacos, Panathinaikos, Mónaco y Fenerbahçe lucharán en Abu Dabi después de superar sus respectivas rondas de playoffs.

Será la primera vez que se celebre la fase final de la competición fuera de Europa. Los Emiratos Árabes acogen este especial evento del que quizás ya formarán parte a partir de la siguiente temporada, con la posible llegada del Dubai BC a la Euroliga. Además, desde 2004 no se jugaba una Final Four sin ningún representante español, un dato que no habla muy bien del nivel de la ACB este curso.

Aun así, España tendrá un representante en las semifinales de este viernes. Será en el Panathinaikos y es un viejo conocido de 'La Familia'. Los griegos se enfrentarán en un durísimo partido al Fenerbahçe de Saras Jasikevicius, uno de los equipos con más nivel para hacer frente al vigente campeón de la competición.

Juancho Hernangómez, en el primer partido del playoff Euroliga ante Anadolu Efes / Euroleague

El representante español en Abu Dabi no es otro que Juancho Hernangómez. El jugador de Panathinaikos ha ido adquiriendo importancia en el equipo a medida que ha avanzado la temporada. Probablemente, el mayor de los Hernangómez afronte la Final Four en el mejor momento de su carrera baloncestística.

En los playoffs, Juancho ya demostró de lo que es capaz, siendo completamente decisivo en el primer partido de los griegos contra Anadolu Efes. De hecho, el español tiene parte de culpa de que los de Ataman estén entre los cuatro mejores equipos de Europa, después de actuaciones como la del partido inaugural de playoffs: 20 puntos y 16 rebotes.

Los capitanes de los cuatro equipos que jugarán la Final Four / Euroleague Basketball

"Quizá tengamos más presión desde que ganamos el trofeo el año pasado, pero seguimos yendo a Abu Dhabi con la misma hambre. Para coronarnos campeones de Europa y volver a Atenas con el trofeo" comentó en una entrevista previa a la Final Four. Panathinaikos alzó el título en la última edición, superando en la final a un Real Madrid que parecía invencible (85-70).

Una posible final griega

En esta edición, puede darse una final histórica en la Euroliga: un duelo entre Olympiacos y Panathinaikos. Un partido entre los dos equipos griegos en la Final Four prometería un espectáculo de baloncesto irrepetible, con dos aficiones muy implicadas con sus equipos que llenarían el pabellón hasta arriba.

Antes de una hipotética final, el equipo de Juancho deberá derrotar a Jasikevicius y seguir soñando con repetir título. Los de Ataman recuperan para esta gran cita a una de sus grandes estrellas: Mathias Lessort. Todo a punto para una Final Four de emociones fuertes y en la que tan solo un jugador habla español: Juancho Hernangómez.