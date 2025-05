Juancho Hernangómez se juega su futuro en Europa

El Mónaco - Barça que arrancará a las 19:00h (CET) en la Gaston Medecin monegasca no es el único partido dramático que se vivirá este martes en la Euroliga. El conjunto azulgrana logró empatar la eliminatoria tras caer en los dos primeros encuentros de la serie, y esta tarde buscarán el tercer punto que les otorgue la clasificación para la Final Four de Abu Dabi.

Seguramente no habrá terminado el partido en Mónaco cuando en Atenas, a partir de las 20:45h, comience también el quinto y definitivo asalto entre el vigente campeón, Panathinaikos, y el vencedor de la competición en 2021 y 2022, un Anadolu Efes que ha acabado la temporada al alza, y que se planta en el OAKA con poco que perder y muchísimo que ganar.

Efes vuelve a contar con un equipazo

El proyecto turco incorporó a jugadores interesantes como son Vincent Poirier, Perry Dozier o Jordan Nwora, que se acoplaron bien a un ecosistema en el que cohabitan Elijah Bryant, Darius Thompson o Dan Oturu, todos ellos liderados por el eterno Shane Larkin. El base estadounidense, con pasaporte otomano, siempre es más peligroso a estas alturas de la temporada, cuando llegan los momentos en los que los títulos están en juego. Sus números así lo indican: ha pasado de promediar 11 puntos por encuentro en temporada regular a casi 16 (15,8) en el playoff.

El duelo llega tras el 'multazo' al presidente de PAO

Efes puede dar la campanada, pero el favoritismo recae en un Panathinaikos que no quiere desaprovechar esa ventaja de campo para regresar a la Final Four y tratar de revalidar el título. Hace días que todas las entradas están agotadas, y el OAKA será lo más parecido a un infierno en la tierra para los jugadores de Banchi. No hay que olvidar que el club ateniense viene caliente por su disconformidad arbitral en el cuarto partido de la serie, y que la Euroliga multó con 100.000 euros a su presidente, Dimitris Gianakopoulos, por hacer declaraciones en redes sociales relativas a la actuación arbitral, comentarios despectivos y daños hacia otros clubes, individuos y la organización de la competición.

PAO es favorito, pero también tendrá la enorme presión de meterse en la final a cuatro. Para que la misión sea exitosa, Ergin Ataman espera lo mejor de sus jugadores, entre los que se encuentra un Juancho Hernangómez que debe ser importante en este quinto choque de la eliminatoria.

Juancho Hernangómez brilló en el primer partido de la serie / EFE

El playoff de Juancho

Hasta el momento, el rendimiento del ala-pívot español ha sido bueno a la vez que irregular. En el primer partido del playoff se fue hasta los 20 puntos y 16 rebotes para 40 de valoración, el récord para un jugador del cuadro ateniense en partido de playoff en la competición europea. Sus prestaciones bajaron drásticamente en el segundo y tercer partido, anotando cuatro y cero tantos, mientras que en el cuarto, Juancho estuvo más reconocible con 15 puntos, siete rebotes y tres asistencias para 18 de valoración.

Las palabras de Ergin Ataman

"Será importante ser agresivos en cada balón y luchar por cada posesión. Debemos estar en sintonía con nuestra afición, que será muy importante en casa. Debemos centrarnos en cada posesión y no solo en ganar. Ganar cada posesión es la clave de la victoria", comentó Ataman en la previa. El entrenador turco, que tuvo un regreso complicado ante su antigua afición, ya vivió el pasado año un quinto partido en el playoff de Euroliga. Derrotaron a Maccabi por 81-72, también en casa, y con 11 puntos de Juancho.

Juancho Hernangómez, en un partido de Euroliga ante Anadolu Efes / Euroleague

Esta temporada, tras ser elegido en el segundo mejor quinteto de la competición, su realidad ha cambiado, y más allá del talento de jugadores como Kendrick Nunn o Kostas Sloukas, Hernangómez debe ser importante para dirigir a su equipo a una final a cuatro en la que les espera el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, tal y como ocurrió en las semifinales de 2024.