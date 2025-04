Un Joel Parra de récord hace soñar al Barça en Euroliga

La 19ª victoria de la temporada del Barça en Euroliga fue magistral. Joan Peñarroya y sus jugadores volvieron a desarmar al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, al que derrotaron por 75-83 en un partido decantado en la segunda mitad, en la que el cuadro azulgrana resistió a un buen arranque de los turcos para acabar anulándolos en defensa.

Y es que los números, una vez más, no engañan. 16 puntos concedidos en el tercer cuarto y tan solo nueve en el último. 25 tantos totales en el segundo tiempo que se quedaron por debajo de los 27 convertidos en el segundo periodo y muy cerca de los 23 anotados en los primeros 10 minutos.

Reacción vital en el tercer cuarto

Cuando todavía se llevaban dos minutos y medio del tercer cuarto, el electrónico del Ulker Sports Hall reflejaba un 59-44 favorable a los de 'Saras', que amenazaban con romper el partido. La fatiga empezaba a hacer mella en el roster azulgrana, pero, acostumbrados a encajar golpes uno tras uno desde la fatídica lesión de Nico Laprovittola el pasado mes de octubre, el Barça se rehizo. Tomas Satoransky, Jabari Parker o Willy Hernangómez sumaron en ataque, y la desventaja se vio reducida a tan solo cuatro puntos al final del cuarto (66-62).

Jabari Parker fue el máximo anotador del Barça en la victoria ante Fenerbahçe / Twitter: @Fcbbasket

Parra, 'desatado' en el último cuarto

Por aquel entonces, Joel Parra llevaba cuatro puntos anotados, una cifra algo 'discreta'. Pero el '44' azulgrana apareció en ataque, y se apuntó 11 en los últimos 10 minutos. Canastas de todos los colores, anotando tras rebote ofensivo o machacando el aro, que no encontraron oposición por parte de la defensa turca. Parra se divertía en pista, así lo reflejaba su sonrisa en un rostro que transmitía confianza y descaro, siendo consciente de la que estaba liando en la pista del líder.

La irrupción de Parra

Parra acabó con 15 puntos, a cinco tantos de igualar su mejor registro anotador en la Euroliga. Sin embargo, fueron varios, los récords individuales que cayeron en Estambul para el alero catalán: se apuntó sus nuevos topes en rebotes (12), en robos (3), en tiros de dos puntos anotados (7), en rebotes ofensivos (5) y defensivos (7) y en valoración (26). Fue también su primer partido en la máxima competición continental en el que registró un doble-doble.

"Ha sido una victoria de carácter, de creer hasta el final. Los primeros 20 minutos no han sido los correctos ante un rival así, pero hemos sabido reaccionar sabiendo lo que teníamos que hacer, sobre todo en defensa e intensidad. Ahora estamos cansados, pero muy contentos por la victoria. Eso sí, la faena todavía no se ha acabado", comentó Parra a los medios del club antes de emprender el regreso a casa.

Joel Parra registró varios récords individuales en la victoria azulgrana en Estambul / Twitter: @Fcbbasket

Con el clásico en mente

"La gente no me conocerá ahora. Yo siempre quiero que el equipo gane, y si tiene que ser empleándome en defensa o en ataque yo siempre doy mi 100%. Estoy contento y agradecido por la confianza que me han dado mis compañeros, también Joan, y el domingo tenemos otra 'final' en ACB ante el Real Madrid que nos queremos llevar", explicó el alero, que tras celebrar el triunfo ante 'Fener' ya tiene entre ceja y ceja un nuevo clásico liguero.

Parra sigue siendo importante para el equipo, y gracias a su juego, ya son tres encuentros consecutivos en Euroliga por encima de los 22 minutos. Otra muestra, tal y como se viene viendo los últimos meses, de que el '44' azulgrana ha sido uno de los efectivos de la plantilla del Barça que ha dado varios pasos al frente. Que así siga siendo hasta final de temporada.