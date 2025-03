Joan Peñarroya confirma la vuelta de Kevin Punter para el partido ante Partizán

El Palau Blaugrana vivirá este viernes (20:30h CET) uno de los partidos más atractivos de la 29ª jornada de Euroliga, con el duelo que protagonizarán Barça y Partizán.

En la previa del encuentro ante el conjunto serbio, Joan Peñarroya ha explicado las principales virtudes del equipo que dirige Zeljko Obradovic, y ha confirmado el regreso más esperado al equipo, siendo prácticamente un 'fichaje' más que necesario para afrontar la recta final de la competición europea con mayores garantías.

Un partido exigente

"Es un partido importante, muy atractivo para venir al Palau ante un rival que es uno de los mejores equipos de la competición en los últimos partidos. Estamos empatados y en caso de ganar les sacaríamos una victoria y el average. ¿Clave? Quedan cinco jornadas y esto va a dar muchas vueltas. Estamos en disposición de luchar por todo, bien situados, los tres próximos partidos en el Palau y ojalá que pueda ser clave la ayuda de la afición".

Ausencia esperada de Núñez y regreso de Kevin Punter

"Lo de Juan Núñez no pintaba bien desde hace dos o tres meses, ha jugado en circunstancias lejos de ser las ideales. Poca sorpresa en el vestuario porque ya contábamos con ello. Kevin Punter ya entrenó con el equipo, no está al 100% pero si todo va bien en el entreno estará disponible para ayudar al equipo. Nos ayudará en la dirección de juego pese a que no es su posición, pero es uno de los generadores que tenemos disponibles junto a Satoransky y Brizuela".

Juan Núñez dirige un ataque del Barça ante la atenta mirada de Joan Peñarroya / ACB Photo - Marc Graupera

Partizán, un rival en muy buena forma

"Después de Olympiacos son el equipo más en forma de los últimos dos meses. Tienen a mucho jugador con capacidad atlética y desequilibrio, corren cuando es muy claro, pero son el equipo que más balones roba, y tendremos que tener cuidado del balón. Ellos juegan a pocas posesiones y nosotros a bastantes más. Vienen sin bajas y están haciendo las cosas muy bien entrenados por un entrenador que cuenta con el respeto de todas las jerarquías del club".

La mentalidad y sacrificio del equipo

"Llevamos más derrotas de las que querríamos, pero este equipo no se ha dejado ir nunca, hemos competido casi siempre hasta el último minuto. Los jugadores demuestran que quieren, no están tirando la toalla cuando hay momentos que podrías dejarte ir un poco y hay que seguir con esa idea mental, de estar juntos, y mejorar detalles que nos privan de conseguir alguna victoria de más. Hay que seguir con el esfuerzo de la plantilla, con el de nuestra gente, para seguir compitiendo y poder entrar en plazas de Play-In y Playoff que no es algo fácil para otros rivales.

Siguen sin llegar fichajes

"Llevamos muchas semanas con lo de los 'no fichajes'. Entreno con los que tengo en pista, intento que los jugadores que están para competir se centren en nosotros, y no hay más. El año está yendo como está yendo, somos conscientes, pero estamos para sacarlo adelante y no tirar la toalla. A ver dónde llegamos. Llevamos semanas preguntando de fichajes, pero no soy yo el que toma ese tipo de decisiones".