Jasikevicius: "Necesitábamos esta victoria"

El Barça cortó la racha de dos derrotas consecutivas ganando en el Palau Bal Partizan Mozzart Bet Belgrado "Tenemos que mejorar. Si lo conseguimos, seremos un equipo muy difícil de batir", afirmó el técnico azulgrana

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, reconoció que el conjunto azulgrana necesitaba una victoria como la de este martes en el Palau Blaugrana frente al Partizan Mozzart Bet Belgrado (79-68), que cortó una racha de dos derrotas consecutivas.

"Necesitábamos esta victoria. Cuando enlazas dos derrotas en el Barça no es fácil. Empezamos fríos, dejándoles anotar puntos evitables, pero le dimos la vuelta con una gran actitud en el segundo y el tercer cuarto", analizó el técnico lituano en la rueda de prensa posterior al partido.

Jasikevicius lamentó que sus jugadores no lograran mantener el listón hasta el final: "Hemos jugado un muy buen baloncesto en ataque, pero me hubiera gustado acabar el partido de una forma más tranquila. A estas alturas de la temporada no es posible tener 40 minutos consistentes, pero tenemos que mejorar. Si lo conseguimos, seremos un equipo muy difícil de batir".

"Oscar da Silva nos ha dado mucha energía en la primera parte. Lástima que no pudo acabar con números de Dennis Rodman, pero estamos contentos con él, porque esto es lo que necesitamos de él en esta parte de la temporada, energía y ganas. Está dando pasos adelante", valoró el técnico sobre el ala-pívot brasileño.

Jasikevicius elogió la labor de Zeljko Obradovic: "Siempre vamos a desearnos lo mejor. Para mí es una alegría verlo y pasar un poco de tiempo con él. Ojo con este equipo, porque cuando en cada partido tienes 22.000 aficionados contigo en una ciudad loca por el baloncesto y te dan buenos jugadores... Van a ir a más".

Sigue toda la Euroliga en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Por su parte, el entrenador del Partizan Mozzart Belgrado reconoció la superioridad azulgrana: "En la primera parte hemos jugado muy bien, pero no controlamos el rebote ofensivo. Hasta el último cuarto, ellos dominaron debajo de nuestra canasta".

"Además, jugamos lento en ataque y no entendimos cómo atacar su continuo cambio defensivo. El Barça ha jugado con mucha agresividad, es su estilo, y su calidad es conocida. Sin embargo, podemos jugar mejor y toca pasar página", concluyó Obradovic, que este jueves visitará la pista del Real Madrid.