Jasikevicius: "Fueron mejores, sobre todo en los momento clave"

El Barça cedió en el Palau ante Olimpiacos (70-80) en el estreno de la Euroliga "No tengo dudas de nuestro equipo, pero hoy hemos jugado mal durante muchos tramos del partido", dijo el técnico

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, valoró que el Olympiacos "fue un equipo mejor, sobre todo en los momentos clave" del partido que el conjunto azulgrana perdió este viernes en el Palau Blaugrana (70-80).

"Fueron un equipo mejor, sobre todo en los momento clave. Hemos sido muy inconsistentes a lo largo del partido, hemos tomado bastantes malas decisiones. Ha faltado dar un último paso", resumió el técnico lituano tras la primera jornada de la Euroliga.

Jasikevicius subrayó la mentalidad de sus jugadores, pero lamentó los altibajos del Barça: "Hemos demostrado carácter, reaccionamos un par de veces, pero consistencia no hemos tenido. Nos hemos equivocado mucho, en defensa también. Hemos hablado de la importancia de no dejar tirar triples y ellos han tirado más de tres que de dos".

"No tengo dudas de nuestro equipo, pero hoy hemos jugado mal durante muchos tramos del partido. Después de una buena racha, tomábamos malas decisiones. Y contra equipos de 'Final Four' necesitamos jugar bien más minutos", continuó el entrenador del Barça.

El técnico lituano habló de los problemas en ataque: "Ha faltado muchísima lectura y saber jugar contra la defensa de cambios. El Olympiacos estaba colapsando la pintura, había que dar pases al exterior y dábamos los pases al interior. Todavía hay que entrenar mucho".

Jasikevicius no quiso usar el poco rodaje del equipo como coartada: "Las decisiones malas también se toman porque no sabes qué van a hacer los compañeros, pero no podemos usar esto como una excusa. Los jugadores que hemos fichado son muy inteligentes, llevan mucho tiempo en la élite y tienen capacidad de adaptarse a cualquier sistema".

"Le falta un poco de entrenamientos y partidos. La primera vez que salió a pista estaba inseguro, quizás le faltaba ritmo, pero después ha reaccionado bien en los dos lados de la cancha. Ha estado bien sobre Sloukas, ha asumido responsabilidad y ha entrado a canasta", valoró el técnico lituano sobre Cory Higgins.

Por su parte, el entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, se mostró satisfecho por el triunfo: "Es una victoria que valoro mucho. Siempre es difícil jugar en el Palau, contra un equipo tan experimentado y talentoso como el Barça. Solo es el primer partido, pero queríamos demostrar nuestro potencial y mentalidad, que seremos un rival muy difícil para todos los oponentes esta temporada".

"Fuimos muy sólidos en defensa durante todo el partido, paramos la creatividad y el talento ofensivo del Barça. En ataque encontramos a nuestros tiradores liberados y logramos ensanchar nuestra ventaja para controlar el tramo final del partido", añadió.