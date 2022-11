Jasikevicius: "Tenemos que empezar a defender mejor"

El entrenador del Barça afirma que su equipo ha de mejorar después de dos derrotas consecutivas El conjunto azulgrana se enfrenta este martes al Partizan Mozzart Bet Belgrado, que ha ganado nueve de sus últimos diez partidos

Tras las derrotas encajadas ante el Anadolu Efes (96-86), en Euroliga, y el Joventut Badalona (82-79), en Liga Endesa, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, afirmó que el conjunto azulgrana tiene que "empezar a defender mejor" si pretende derrotar este martes al Partizan Mozzart Bet Belgrado.

"Cuando pierdes dos partidos, lo primero es mirar lo que haces tú. Hemos encajado muchísimos puntos, con dos segundas partes muy malas defensivamente. Tenemos que empezar a defender mejor, más agresivos y sólidos, haciendo faltas cuando toca", aseguró este lunes el técnico lituano en la sala de prensa del Palau Blaugrana.Jasikevicius incidió en los errores no forzados que el Barça cometió en el derbi catalán del domingo: "La Penya metió 27 puntos fáciles, son demasiados: 18 al contraataque tras nuestras pérdidas y 9 en rebotes ofensivos. Son unos números muy altos. Me preocupa que no estamos haciendo el sacrificio en la defensa".

"Después hay que hablar del rival. Ha ganado nueve de los últimos diez partidos, cuatro de cinco en la Euroliga. Perdió en el campo del Olympiacos, pero tenía muchas bajas. Está en un momento de forma muy bueno. Tiene los roles muy definidos y está jugando muy bien", analizó 'Saras' sobre el Partizan.

Jasikevicius destacó que Kevin Punter y Danilo Adnjusic "están haciendo números muy altos en el bloqueo directo", y "todo el equipo está jugando con mucha paciencia" hasta encontrar el tiro óptimo. También subrayó que Mathias Lessort promedia cinco rebotes ofensivos, algo que "hacía tiempo que no se veía en Europa".

"Siempre es mejor jugar en casa que fuera. El público está creando un ambiente muy bueno en el Palau, nos apoya mucho y estamos muy agradecidos, pero no va a meter ninguna canasta ni a impedir las del rival. Nos va a empujar, pero el trabajo tiene que ser en la pista y tiene que ser mucho más constante", comentó sobre el factor cancha.

Por último, Jasikevicius reconoció que el Barça tiene "un problema" a la hora de sentenciar los partidos y lleva "tiempo sin saber cómo afrontarlo", aunque aseguró que "el equipo está dónde lo queremos, claramente yendo a más".

"Jugador por jugador, podemos mejorar muchísimo. Que Kuric y Mirotic estén volviendo es una gran noticia, aunque la vuelta no va a ser fácil. No tienen ritmo de competición y necesitarán un proceso de adaptación, pero a veces tienes que dar un paso atrás para dar muchos adelante en el futuro", concluyó.