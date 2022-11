Jasikevicius, sobre Efes: "Habrá que sufrir seguro..."

El entrenador del Barça alerta sobre el peligro del Anadolu Efes pese a que haya perdido los últimos tres partidos de la Euroliga "Habrá que sufrir seguro", afirmó el técnico lituano en la víspera del partido en la pista del equipo turco

En la víspera del partido en la pista del Anadolu Efes, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, alertó de que el equipo turco "siempre" va de más a menos a lo largo de la temporada, por lo que "no hay que fijarse" en el hecho de que haya perdido los últimos tres partidos de la Euroliga.

"Siempre empiezan así, después suben mucho su nivel de juego. Están bastante cómodos en estas situaciones, no hay que fijarse en los últimos resultados. Tienen jugadores que llevan años jugando juntos, decidiendo partidos por sí mismos a base de talento. Habrá que sufrir seguro", afirmó este miércoles el técnico lituano.

Jasikevicius subrayó la importancia que tienen el base Vasilije Micic y el alero Will Clyburn en el ataque del Anadolu Efes: "¿Los más peligrosos? Los exteriores. Mucho juego pasa por Micic y Clyburn".

"Pero los otros saben lo que tienen que hacer. Hay muchos puntos en Beaubois y Bryant. Los grandes también pueden hacerte daño de dos maneras diferentes con Pleiss y Zizic. Cuando un equipo es dos veces campeón de Europa, es el equipo a batir", añadió.

El entrenador del Barça tiró de ironía al ser preguntado por si cuenta con la presencia del base rival Shane Larkin, ausente hasta el momento esta temporada por lesión: "No puedo contestar esto. Puedo llamar esta noche a Ergin (Ataman), pero seguro que no me coge el teléfono".

"Estamos en una fase muy temprana de la temporada. Hay que saber que hemos hecho algunas cosas bien, pero el equipo que más mejore a lo largo de la temporada tendrá más opciones de ganarlo todo", concluyó.