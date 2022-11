Jasikevicius: "Es muy difícil parar a este Baskonia"

El técnico azulgrana aseguró no haber "disfrutado el último cuarto" de la victoria del Barça ante el Cazoo Baskonia Saras aprovechó para destacar el papel de la defensa en el triunfo

Después de derrotar este viernes al Cazoo Baskonia en el Palau Blaugrana (96-84), el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que "es muy difícil parar" al conjunto vitoriano, algo que sus jugadores solo lograron en el último cuarto desde la defensa.

"Queríamos controlar el partido desde la defensa y eso no pasó. Hasta el último cuarto no encontramos la forma de pararlos. En ataque encontramos soluciones durante todo el partido, pero en defensa solo en el ultimo cuarto. Es muy difícil parar a este Baskonia", analizó el técnico lituano desde la sala de prensa.

Jasikevicius insistió en este último aspecto: "No he disfrutado hasta el último cuarto. Todo lo que hemos preparado no funcionó. Durante el partido probamos todas las defensas varias veces. Al final nos fue algo mejor con la defensa de cambios y ellos fallaron algunos tiros".

"Al final hemos ganado desde la defensa. Más que de tácticas, se trataba de bajar el culo y defender, y en los últimos minutos lo hemos hecho", añadió.

El entrenador del Barça elogió a Cory Higgins: "Estamos esperando a estos grandes jugadores, que suelen rendir mejor en la segunda parte del curso. Cory está yendo a más, en su línea. Echaba de menos el baloncesto. Con él la única pregunta es cómo estará físicamente. Si recupera la explosividad, estará bien, porque él lo ha visto todo en el baloncesto".

"Desde el principio pedí paciencia con Da Silva. Ha sido un salto muy grande en su carrera. Pero nadie trabaja más que él, ni siquiera Jokubaitis. Oscar es un perfil diferente a los otros ala-pívots que tenemos. Por eso lo fichamos, y también pensando en el futuro. Va a mejorar porque tiene mucha ambición", aseguró 'Saras' sobre el jugador germano-brasileño.

Por último, Jasikevicius reconoció que el cuerpo técnico y la plantilla habló "mucho" de la necesidad de "reaccionar" tras las dos derrotas encajadas contra el Anadolu Efes y el Joventut Badalona, donde el equipo azulgrana "no había conseguido defender".

"Contra el Partizan lo logramos y ante el Baskonia conseguimos cambiar el partido en el último cuarto gracias a la defensa", concluyó.