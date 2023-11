Ivanovic: "El Barça juega fácil y divertido"

El entrenador de Baskonia elogia el gran momento del conjunto catalán: "Es uno de los equipos más en forma junto al Real Madrid" Ivanovic: “No estoy aquí para que el equipo me guste o no, estoy para que le equipo mejore”

El entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, consideró que el FC Barcelona, su próximo rival en Euroliga, “juega fácil y divertido” y añadió que es uno de los equipos más en forma junto con el Real Madrid.

El montenegrino analizó al conjunto culé en rueda de prensa. “Tiene una plantilla muy bien hecha con jugadores de mucha calidad, que puedan resolver partidos, y un buen juego interior con unos bases que pueden anotar y crear.

“Será un partido difícil, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos para mejorar tanto en defensa como en ataque y después ya miraremos al rival”, matizó Dusko Ivanovic, que alabó el trabajo de Roger Grimau, al que entrenó cuando estuvo en el club catalán.

Elogios a Grimau, su pupilo en el Barça

Manifestó que el Barcelona tomó una decisión acertada con su fichaje. “Está jugando fácil, anota fácil y tiene un juego divertido”, apuntó, al tiempo que añadió que “todo el mundo ha encontrado bien su sitio. Les ha dado mucha libertad a jugadores con mucha calidad y eso les hace un equipo muy peligroso”, advirtió.

Duelo ante el Barça tras perder en ACB

A pesar de la última derrota ante el Obradoiro, Dusko Ivanovic explicó que tienen que “estar bien y ser positivos”, además de creer en lo que hacen. “Me da confianza la defensa que tuvimos en la segunda parte contra el Obradoiro. Nuestro camino es mejorarar defensa”, opinó el balcánico.

El parte médico de los lesionados

Respecto a los lesionados, Nico Mannion y Khalifa Diop, no aseguró su presencia aunque “mejoran cada día. Aunque estén disponibles es muy difícil que nos ayuden mucho después de tanto tiempo sin entrenar. Si están listos, jugarán y a ver si nos pueden ayudar”, explicó Ivanovic.

Ivanovic, sin excusas

“No estoy aquí para que el equipo me guste o no, estoy para que le equipo mejore”, zanjó el azulgrana, que lamentó la falta de tiempo. "El único y gran problema aquí es el tiempo. Por ejemplo, esta semana no tenemos tiempo para trabajar y entrenar para mejorar pero es lo que hay y es para todos los equipos igual, no es una excusa”, argumentó.