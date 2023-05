Hezonja: "Llull, Hanga, Rudy o Sergio tienen corazón de ganadores, fuego en los ojos"

Ante la posibilidad de jugar de '4' por las bajas del Madrid, aseguró que casi nunca ha jugado ahí pero puede hacerlo Sobre un eventual emparejamiento con Mirotic, el exjugador del Barça afirmó que le tratará "como a cualquier otro jugador"

Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid, destacó el papel en su equipo de jugadores veteranos como Sergio Llull, Adam Hanga, Rudy Fernández o Sergio Rodríguez, y aseguró que tienen "corazón de ganadores" y "fuego en los ojos".

"En ellos ves corazón de ganadores, fuego en sus ojos, no se puede sentir nada más bueno que esto en el vestuario. Nos levantan a todos y nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio de meter energía, correr, rebotear... ellos nos van a ayudar con su experiencia, con su madurez, con su cabeza. Somos una increíble mezcla entre veteranos y jóvenes, lo estamos demostrando en la pista", manifestó.

"Los hay que llevan muchos años aquí y desde el primer día, sin conocerles, se notaba que era una pequeña familia en la que todos hablaban entre ellos y se ayudaban. Cuando hemos tirado partidos por nada, también se ha notado que la gente está acostumbrada a ganar y que les importa que estemos bien y preparados. Esto para mi significa muchísimo. Todo el club está con nosotros", señaló en el día de atención a medios antes de la Final a Cuatro de la Euroliga.

Sobre esta, declaró: "Son dos partidos en los que pueden pasar muchísimas cosas, el nivel de baloncesto es altísimo. Son ochenta minutos a tope, cualquiera puede pasar, la gente se prepara toda la temporada. Un nivel máximo de baloncesto. Hay que soltar los nervios, estar lo más relajado mentalmente que puedas".

"Hemos tenido una temporada de altibajos. Estuvimos bastante bien toda la campaña, los 'playoffs' fueron durísimos contra un rival que estaba haciendo una temporada increíble entrenado por Obradovic, que todos sabemos quién es. Este club está siempre en la lucha por los títulos sin importar lo que hayamos hecho antes y a quién hayamos tenido que ganar. Estamos en la Final a Cuatro, que es un pequeño objetivo, pero lo que importa aquí es ganar títulos", añadió.

Su primer partido en Kaunas será ante el Barcelona, en el que Hezonja jugó en el pasado. Pese a ello, afirma que le da igual quién esté enfrente y que tienen que pensar en ellos y en cómo mejorar lo que han hecho mal antes. En ese choque podría jugar de "cuatro" por necesidad.

"Nunca he jugado de cuatro, solo un poco en Portland y en Nueva York. Pero en la NBA es fácil hacerlo, aquí es mucho más importante y exigente porque los cuatros aquí no botan, tienen que rebotear, que bloquear... En mi carrera he sido de 1 hasta 5, puedo hacer las cinco posiciones del baloncesto en cualquier momento. Donde el entrenador me necesite intentaré dar lo máximo y ayudar al equipo. No importa el rol, cuanto metes... hay que hacer lo que el papel no enseña para ganar partidos de este nivel", dijo.

En esa posición puede que tenga que verse las caras con Nikola Mirotic, referente del conjunto azulgrana: "Es como cualquier otro jugador. Voy a tratarlo como si fuera otro jugador, hacer el máximo trabajo para que mi equipo gane. No tengo problema con esto".

Además, analizó su crecimiento a lo largo de este curso: "No se trata solo de estar bien para el equipo un mes o dos semanas, sino tener continuidad y estar siempre ahí para el equipo y para lo que me pide el entrenador. Este año ha sido un poco raro para mí desde el inicio".

"Lo más importante en el Real Madrid es ganar títulos, siempre estar. Da igual tu rol, nunca me he quejado de nada, siempre he estado positivo, apoyando a mis compañeros y al entrenador cuando la cosa ha ido mal en algunos momentos de la temporada. Creo que esta mentalidad y este carácter me han dado éxitos en la pista", destacó.