La gran noche de Willy Hernangómez que tanto esperaba el Barça: "Depende de él"

El Barça sigue muy vivo en Europa. El equipo de Joan Peñarroya se apuntó el primer triunfo en el playoff de la Euroliga ante Mónaco por 100-89 en un partido en el que exhibieron una gran imagen y recordaron al conjunto que tan bien concluyó la fase regular de la competición, con seis triunfos en los últimos siete duelos que les permitieron escalar hasta la quinta posición para medirse a los monegascos en ese camino hacia la Final Four.

Pero el camino hacia Abu Dabi se complicó mucho la semana pasada, tras caer en los dos primeros disputados en la Gaston Medecin de Mónaco. Los de Vassilis Spanoulis fueron claramente superiores al Barça, y el equipo catalán no fue capaz de igualar el poderío físico de su contrincante, además de practicar un juego muy alejado de esa versión colectiva que tan bien funcionó semanas atrás. Además, el control de las pérdidas tampoco fue el mejor, y tal y como admitió Peñarroya, los dos triunfos de Mónaco fueron merecidos.

Destacada actuación de Willy Hernangómez

Pero la película cambió y mucho este pasado miércoles, con un equipo que elevó el tono físico, compartió mejor el balón, y que, en definitiva, dominó prácticamente de principio a fin el duelo para apuntarse el primer tanto en la serie y seguir con opciones en Europa. Parte de ese triunfo contó con la firma de un Willy Hernangómez que no eligió mal escenario para reivindicarse y jugar su mejor partido histórico en la Euroliga. El pívot azulgrana se apuntó 19 puntos y 10 rebotes para 31 créditos de valoración, su tope en la competición europea. Prácticamente imparable en ataque con ocho aciertos de dos puntos en nueve intentos, tres tiros libres convertidos de los cuatro que lanzó, y siete capturas ofensivas, su récord también en este apartado. Todo ello en casi 28 minutos en pista, su minutaje más alto en la Euroliga.

Willy Hernangómez, junto a Jabari Parker / Javi Ferrándiz

Las palabras de Willy tras su récord de valoración en Europa

"No hemos hecho nada. Ha sido un partido importantísimo en el que hemos hecho las cosas muy bien desde el principio. Hemos estado muy físicos, hemos controlado las pérdidas, hemos jugado en equipo y ayudándonos en defensa. Era un partido a vida o muerte, y creo que hemos salvado el primer asalto, tenemos otro aquí en casa el viernes y nos toca darlo todo, incluso más de lo que hemos hecho hoy si queremos llegar al quinto partido en Mónaco", comentó el madrileño tras el encuentro, destacando también lo que había hecho diferente tanto él como sus compañeros respecto a lo ofrecido en territorio monegasco.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça de basket / EFE

"El equipo que hemos visto es el que se venía viendo durante este mes y medio anterior, jugando en equipo, ayudándonos, corriendo, cuidando las pérdidas, ayudándonos en defensa, encontrando la mejor opción en ataque y siendo muy físicos. Es el Barça y el equipo que queremos ser, esperemos haber aprendido la lección de los dos primeros partidos, y el viernes tenemos un partido a vida o muerte. A este equipo nunca hay que tumbarle. No hemos hecho nada aún, es solo un partido que nos ha dado la opción de seguir en esta serie, nos queda el más importante del año en el Palau que será el viernes. Hay que estar superconcentrados, recuperarnos muy bien para darlo todo, incluso más", explicó un Willy que también habló sobre su gran actuación, pero dejando claro que la prioridad siempre es el colectivo.

Así valoró su gran actuación ante Mónaco

"Solo intento hacer mi trabajo cuando me dan la oportunidad. Al final llevas trabajando todo el año para estos partidos que son los más importantes. Estoy muy contento de haber podido ayudar al equipo a ganar en un partido tan difícil, y soy consciente de que hay mucho trabajo que hacer, y ojalá el viernes podamos ganar y que juegue bien otro cualquiera, pero que ganemos, que al final el equipo es lo más importante".

Willy Hernangómez acabó con 31 créditos de valoración, su tope histórico en la Euroliga / Javi Ferrándiz

Peñarroya, encantado con él

Su entrenador también tuvo buenas palabras hacia él, destacando todo lo bueno que aportó al equipo y que sirvió para sellar el triunfo. "¿Otro partido así el viernes? Depende de él. Estoy muy contento con su partido, nos ha ayudado a ganar. Ha estado muy bien en el rebote ofensivo, ha jugado muy bien dos o tres situaciones de poste bajo, ha jugado con esfuerzo en situaciones defensivas que a él le cuestan en salidas de bloqueo directo. Sabemos el jugador que es Willy y necesitamos que haga un buen partido el viernes como otros compañeros para ganar a un equipo como Mónaco. Yo no voy a pedir que Willy vuelva a hacer 31 de valoración, pero, evidententemente si no tenemos un buen Willy o un buen Fall, pues va a ser difícil que consigamos ganar. Pero es una evidencia que estoy muy contento del partido que ha hecho, y lo que espero y le motivo es que, tras hacer un buen partido, queda otro el viernes y espero que otro el martes. La serie ni se acaba hoy ni, ni se acabó en Mónaco y espero que no termine el viernes, se acaba con el equipo que suma tres victorias", dijo Peñarroya.

Una de las armas del Barça en la lucha por entrar en la Final Four

Hernangómez fue un dolor de muelas para Daniel Theis, el protagonista en el primer partido, y acabó eliminado por personales tras quedarse en 10 puntos. La gran actuación de Willy es uno de los grandes motivos a los que agarrarse de cara al cuarto asalto de la serie, que se disputará el próximo viernes a partir de las 20:45 horas. El pívot azulgrana tiene la oportunidad de seguir reivindicándose y seguir remando para conseguir uno de los objetivos que se marcó en su regreso al viejo continente: luchar por levantar la Euroliga.