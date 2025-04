La gran esperanza de Peñarroya ante el Fenerbahçe de Jasikevicius

Penúltima 'final' para el Barça en la fase regular de la Euroliga. El conjunto azulgrana tiene por delante una exigente visita este miércoles (19:45h) para medirse al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

El conjunto turco es el nuevo líder de la competición tras los últimos resultados, destronando a Olympiacos de la parte más alta de la clasificación. Un rival que trae buenos recuerdos para el equipo catalán, que les arrolló en la primera vuelta por un contundente 90-63, sabiendo que la película apunta a ser diferente en esta ocasión por las dificultades que viene viendo el Barça con las lesiones y la exigencia de la temporada. Antes de viajar a Estambul, estas han sido las reflexiones de Joan Peñarroya ante los medios de comunicación.

La receta para lograr la victoria

"Jugaremos ante un rival muy importante que no es para nada un tapado, está entre los favoritos desde principios de temporada y tienen de todo. Quizá se habla mucho de los griegos, pero Fenerbahçe es un señor equipo con mucha experiencia en sus filas, con un roster muy largo e importante. Sarunas Jasikevicius siempre compite arriba de todo, son líderes y llevan cuatro meses sin perder un partido como locales y están muy en forma. Nosotros saldremos a hacer nuestro partido, a sacar provecho de las cosas que estamos haciendo sabiendo que tendremos que hacer una actuación muy seria, estar muy bien tanto delante como atrás para sacar algo de provecho en una pista tan complicada".

Willy Hernangómez y Justin Anderson bromean en el último entrenamiento antes de viajar a Estambul / Javi Ferrándiz

El momento del Barça

"El equipo está bien. El esfuerzo, el compromiso y la ambición de este equipo se ha mostrado a lo largo de la temporada, si no no estaríamos en esta situación de luchar por todo en esta Euroliga tan salvaje y la más igualada de la historia. A partir de ahí, vamos al límite y los jugadores saben que hay que ir al límite a nivel físico, de energía. Pero es lo que nos toca, la plantilla está muy mentalizada de seguir haciendo las cosas bien".

Pronto para hacer cuentas

"Hacer cábalas con la igualdad que hay en la competición es muy complicado. Hay tantos equipos implicados que tenemos que esperar a la última jornada a ver si la cosa está algo más clara. Es evidente que nos iría muy bien ganar los dos partidos que nos quedan e intentar quedar lo mejor clasificado posible. Nuestra idea es ir a Estambul a hacer un gran partido, y porque no, luchar por la victoria. Aquí hicimos un gran partido contra ellos, sabemos que la situación es diferente para ambos equipos. Estoy convencido de que si nos sale un buen partido podemos conseguir la victoria".

Sarunas Jasikevicius se llevó un duro correctivo en su regreso al Palau / Dani Barbeito

La alta anotación azulgrana pese a las lesiones

"Algo hacemos bien, no todo lo hacemos mal porque no es algo puntual. Somos el equipo más anotador de la Euroliga que esto muchas veces gusta mucho, pero, en cambio, aquí parece que lo único que no gusta es que en defensa parezca que seamos los peores, cuando tampoco es así. Se han lesionado jugadores muy importantes en la anotación, y el estilo del equipo, que gustará más o gustará menos, hace que continuemos con unos números ofensivos bastante buenos. Fenerbahçe intenta controlar más los partidos, pero nosotros seremos fieles a nuestro estilo".

Kevin Punter deberá volver a ser decisivo si el Barça quiere regresar de Estambul con victoria / Javi Ferrándiz

La rotación del juego interior

"¿Jugar sin pívots? Es algo que a lo mejor podremos ver a menudo, ya sea por problemas de faltas, por rotación... Fenerbahçe tiene de todo y quizá tiene a 3 o 4 pívots y ha acabado los últimos partidos jugando con Nigel Hayes-Davis de '5'. Nos toca estar preparados y tácticamente tener argumentos para utilizarlos en función de como creemos que va el equipo".

Un gran balance de victorias en marzo

"Hace dos-tres semanas decían en rueda de prensa que tocaba madera para que no nos ocurriera nada más, pero visto lo visto ya no tocaré más madera porque nos pasó lo que pasó con Chimezie Metu. Los que estamos iremos a tope. ¿A dónde llegaremos? Ya lo veremos. Este mes de abril es clave y nosotros queremos que el mes de mayo siga siendo clave, y tenemos ganas de hacerlo tal y como demuestra el equipo cada día".

Joan Peñarroya, durante un entrenamiento con el Barça de basket / Javi Ferrándiz

Vesely todavía no regresa

"Jan Vesely todavía no vuelve esta semana. Su evolución va bien, viajará a Estambul para hacer algo de rutina de equipo, pero esta semana todavía no".