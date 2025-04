Giannakopoulos explota contra la Euroliga y menciona al Madrid: "Nos vamos a la NBA"

Anadolu Efes asaltó al OAKA y robó el factor cancha ante Panathinaikos. Los griegos, que habían ganado el primer partido con una actuación histórica de Juancho Hernangómez, se dejaron remontar en el último cuarto por los turcos, que igualaron la eliminatoria 1-1. A Giannakopoulos no le gustó nada la derrota y culpó a los árbitros.

El presidente de Panathinaikos utilizó sus redes sociales para atacar con dureza a la Euroliga, con unos vídeos en los que se ve claramente enfadado, y amenazó a la competición con marcharse a la NBA. Además, también mencionó al Real Madrid, otro equipo perjudicado por los playoffs según su consideración.

"¿Quieren mi firma para los próximos diez años? ¡Que jueguen solos! Nos vamos a la NBA o a la FIBA", aseguraba en caliente Giannakopoulos, aprovechando la gran incertidumbre que genera la llegada de la NBA a Europa y la posible marcha de algunos equipos de la Euroliga.

"¿Me invitan a Estambul el 27 y 28 de abril para firmar por diez años? En algún momento, los demás deberían despertar. No soy el problema, sino la solución. No me importan las multas que me pongáis. Podéis multarme porque no importa, pero no castiguéis a Nunn, Juancho, Sloukas, Ataman o Grant por ello", añadía el presidente.

La cosa no quedó aquí, sino que el propietario griego también incluyó al Real Madrid en la ecuación. "Por qué Pukl y Radovic han arbitrado tantos partidos del Olympiacos esta temporada? Miren las estadísticas, hasta los idiotas lo entienden. Lo llevo entendiendo desde hace 15 años de la misma manera que entendía lo que pasaba con el dinero de Bertomeu. Despierten. Lo que no entiendo es cómo un club con tanta historia y que ha ganado más títulos que nadie como el Real Madrid acepta que les jodan así".

Konstantinos Mitoglou, en acción contra Shane Larkin durante el partido de play-off de la Euroliga de baloncesto entre Panathinaikos y Anadolu Efes / EFE

El arbitraje del Olympiacos-Real Madrid fue criticado también por los blancos al finalizar el partido, después de la descalificación de Chus Mateo y las tempranas faltas personas a Tavares. "Hago todo lo que puedo para no meterme en problemas de faltas tan rápido, pero parece imposible", se quejaba el de Cabo Verde después de la primera derrota en El Pireo.

Una victoria como mínimo en Turquía

Después de la derrota de Panathinaikos en el segundo partido de la eliminatoria, los griegos están obligados a ganar al menos uno de los dos duelos en Turquía, si no quieren verse fuera de la 'Final Four'. El conjunto dirigido por Ataman es el actual campeón de la competición, tras ganar en la final al Real Madrid.

Giannakopoulos deja unas declaraciones que darán que hablar en los próximos días y que pueden conllevar una sanción para el propietario griego. Mientras tanto, el actual campeón preparará sus dos visitas a la pista de Anadolu Efes la próxima semana con la necesidad de arañar una victoria.