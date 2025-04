Fall repasa todas las dificultades que vive el Barça: "No recuerdo algo así"

Tras la grave lesión de Aquiles sufrida por Chimezie Metu la semana pasada, y la ausencia, todavía esta semana, de Jan Vesely, Youssoupha Fall ha quedado, junto a Willy Hernangómez, como únicos pívots en el Barça de basket para afrontar algunos de los partidos más decisivos de lo que queda de temporada, y con el futuro europeo en juego.

El senegalés está viviendo una temporada irregular en cuanto a oportunidades. Momentos en los que han contado más para Joan Peñarroya, siendo titular en 28 partidos en lo que va de campaña, y otros en los que su protagonismo ha sido mínimo, coincidiendo también con grandes versiones tanto de Metu como de Vesely.

La 'tensión' con Satoransky

Un pívot singular, por encima de los dos metros y veinte centímetros de altura, y con carácter en pista, tal y como se pudo ver en aquel episodio de tensión junto a su compañero Tomas Satoransky, en el que no encajó nada bien una recriminación del base checo por una defensa blanda, algo que le viene penalizando en lo que va de curso pese a su alta envergadura.

Fall, en un entrenamiento con el Barça / Javi Ferrándiz

Las palabras de Fall antes de viajar a Estambul

"Nos sentimos bien. En el partido ante ellos estuvimos mejor, pero ya estamos pensando en el partido de este miércoles y ganarlo", comentó Fall de cara al complicado partido que afrontan en Estambul ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, si bien es cierto que en el encuentro de la primera vuelta, el Barça arrasó a los turcos por un contundente 90-63.

Un Fall que también habló sobre las dificultades que viene viviendo el grupo prácticamente desde principios de temporada tras la lesión de Nico Laprovittola que significó prácticamente el inicio de los contratiempos físicos. "No está siendo fácil con tanta lesión. La de Metu ha sido un golpe duro para todos, y es por ello que debemos estar juntos, intentar ayudarnos los unos a los otros para seguir mejorando. No recuerdo haber estado en un equipo con tantos lesionados. Pero esto va así, son situaciones que llegan, y todos los jugadores trabajan bien. Metu era el primer jugador en llegar todos los días, pero es algo del destino. No es fácil, pero así es la vida", comentó.

Su papel en el equipo

Sobre ese protagonismo en el equipo de Peñarroya, Fall ha explicado que no ha tenido ninguna conversación en concreto con su entrenador con relación a su rol, pero que él siempre está listo para ayudar al equipo en lo que se necesite.

"Sé que tengo que estar preparado a cada momento para ayudar al equipo, y yo intento ser lo más profesional posible y estar preparado para ayudar al equipo. No hemos hablado con Joan Peñarroya sobre mi protagonismo en el equipo, pero cuando estoy en el banquillo y me llama, estoy listo para ayudar a mis compañeros".

Joel Parra, durante un entrenamiento en el Barça de basket / Javi Ferrándiz

Duelo ante el exazulgrana Sanli

Fall tendrá que verse las caras en la pintura con el exazulgrana Sertaç Sanli, mientras que los otros dos pívots, como son Jilson Bango y Khem Birch será duda hasta última hora, y Jasikevicius decidirá si cuenta con ellos para un encuentro en el que 'Fener' se juega seguir al frente de la tabla.