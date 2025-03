El ex blaugrana Calathes, una autentica ruina para el AS Mónaco

Nick Calathes vuelve a estar de baja con el AS Mónaco en un nuevo contratiempo físico del ex base azulgrana, según anunció el club, aunque no desveló la lesión que sufre ni tampoco el tiempo de recuperación.

Según informaba el club monegasco, el jugador está trabajando en su recuperación para llegar a tiempo en la recta final de la temporada regular donde el equipo lucha por una posición de privilegio entre los cuatro primeros clasificados, para contar con la ventaja de pista en los próximos play-offs.

“Nuestro base está en fase de reacondicionamiento para volver y ayudar al equipo lo antes posible”, ha anunciado el Mónaco. Sin ofrecer más pistas sobre su situación exacta.

Actualmente, el AS Mónaco ocupa la quinta plaza en la clasificación con 16 victorias por 11 derrotas, por lo que no tiene nada asegurado cuando restan siete jornadas para finalizar la temporada regular.

Calathes ya ya sufrido más percances físicos esta temporada que no le han dejado jugar con regularidad en la Euroliga. De hecho, solo ha disputado siete encuentros de la máxima competición europea, con números ciertamente discretos. Ha promediado con el cuadro monegasco 6,3 puntos, 5,1 asistencias y 3,1 rebotes, con una media de 22 minutos de juego.

Calathes ya no jugó el encuentro de la pasada jornada ante el Armani Milan, donde el AS Monaco cayó por 86-80, en un duelo donde Mirotic fue la estrella de los italianos, con 22 puntos y 21 de valoración.

Necesitan la experiencia de Calathes

El conjunto de Spanoulis necesita la aportación de Calathes que llegaba del Fenerbahçe como un gran fichaje para el conjunto de Mónaco pero la realidad es que apenas ha podido aportar de maner regular.

El veterano base apenas ha podido ayudar a su nuevo equipo en Europa / EFE

Debutó en la competición europea en la jornada 19 ante el ALBA Berlín y pudo medirse al Barça en la jornada 20, donde aportó ocho puntos y también lo hizo ante el Madrid, en la jornada 24, donde tuvo el mayor minutaje de la temporada, con 33 minutos, en los que aportó 12 puntos, en una de sus mejores actuaciones.

Su última aparición fue ante el Partizan, el pasado 7 de febrero, en la derrota ante el cuadro serbio (69-86) y ya se perdió la última ante el Armani Milan. Sin duda, una autentica ruina para el AS Mónaco, con una veterana estrella totalmente desaprovechada.