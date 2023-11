Euroliga y Enerjisa Commodities se alían por un futuro verde

La competición europea de baloncesto ha alcanzado un acuerdo con la empresa de energía turca para las próximas tres temporadas Motiejunas no ha dado por hecho que la final a cuatro de 2025 se vaya a disputar en la capital catalana

La Euroliga de baloncesto y Enerjisa Commodities han llegado a un acuerdo para que la empresa especializada en el comercio de electricidad, tanto en Turquía como en Europa, se convierta en el socio verde de la competición en el país otomano.

El acto, celebrado en la sede de la Euroliga en Barcelona, ha contado con la presencia del CEO de la competición, Paulius Motiejunas, con el presidente de Enerjisa Commodities, Ihsan Erbil Baycöl, y con Yusuf Ilimsever, director general de la compañía.

"Turquía es un gran mercado para nosotros"

Motiejunas se ha congratulado por el acuerdo alcanzado, que se extenderá durante tres temporadas: "Es un gran día para nosotros, estamos muy felices de anunciar este acuerdo para los próximos tres años. Turquía es un gran mercado para nosotros, tenemos a grandes socios allí".

Por su parte, Erbil Bayçöl, ha valorado la posibilidad de seguir ampliando horizontes de la mano de la competición europea: "Queremos seguir creciendo, nuestros valores están alineados con la Euroliga. Es un patrocinio reflexionado desde hace tiempo. Trabajamos con el objetivo de promover un futuro sostenible y mejor. La Euroliga es una de las mejores organizaciones de baloncesto del mundo".

Ilimsever ha destacado el papel del basket en la compañía, dejando claro que no es un deporte cualquiera: "Es un punto de inflexión este patrocinio. Nos encanta el baloncesto. Queremos ampliar nuestra huella global, a través de los productos medioambientales. Un patrocinio que encaja en nuestros objetivos estratégicos.

La situación de Barcelona para organizar la Final Four en 2025

Preguntado sobre las últimas informaciones aparecidas sobre la organización, por parte de Barcelona, de la Final Four de 2025, Motiejunas no lo ha dado por hecho, dejando claro que todavía hay camino por recorrer: "Las negociaciones están abiertas para hacer la Final Four en Barcelona. En cuanto finalicen, recibirán la comunicación, de momento no hay nada más que decir", concluyó.