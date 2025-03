La Euroliga contesta a la NBA: "¿Sería viable? Pensamos que no..."

El baloncesto europeo vive horas de incertidumbre sobre si el paradigma actual cambiará tal y como está establecido. El anuncio de Adam Silver, comisionado de la NBA, de explorar junto a la FIBA la creación en el viejo continente de una liga, ha agitado el sistema, poniendo en jaque la hegemonía de la Euroliga.

La competición que preside Dejan Bodiroga podría recibir un duro golpe por parte de una liga americana que, viendo la oportunidad de negocio, tanto en Europa como en Oriente Medio, prepara un desembarco en el que intentará seducir a grandes equipos del baloncesto europeo, como Barça, Olympiacos o Real Madrid. "Hemos recibido muy buenas vibraciones con clubes europeos que se han mostrado entusiastas en poder participar en este proyecto", comentó Silver tras haberse reunido con los 30 propietarios de las franquicias NBA, donde uno de los puntos del día fue esa voluntad de crear una nueva competición en nuestro continente.

Motiejunas toma la palabra

Tras conocerse la voluntad tanto de NBA como de FIBA, quedaba por escuchar la opinión de la Euroliga. Y esta ha llegado en boca de su CEO, un Paulius Motiejunas que, a través de una entrevista en 'L'equipe', ha querido rebajar la tensión generada en estas últimas horas, con un discurso calmado y serenado, en el que ha dejado claro que no temen que la creación de esta nueva competición pueda acabar con la Euroliga.

Motiejunas cuenta con el consenso de todos los propietarios de la Euroliga / EUROLEAGUE

"No es una declaración de Guerra"

"No lo tomamos como una declaración de guerra. Valoramos positivamente que la NBA quiera explorar nuestro mercado de la mano de la FIBA. Veremos hacia donde lleva esta exploración, pero no ha habido anuncios claros sobre lo que realmente quieren hacer a largo plazo", expresó un Motiejunas que también trasladó sus dudas sobre la viabilidad de esa nueva competición.

"Mis 18 años de experiencia como propietario de Zalgiris me hacen pensar que no, pero puede que haya algo que esté pasando por alto. Es fácil poner un plan de negocio sobre la mesa, pero otra cosa es hacerlo realidad". No hay que olvidar que se especula que la NBA se ve capaz de conseguir más de 3.500 millones de euros al año entre lo que se genere en Europa y Oriente Medio.

La negociación con la NBA

Todas las partes han reconocido conversaciones para tratar el asunto, y Motiejunas ha desvelado que hubo una primera oferta de la NBA a la Euroliga que fue rechazada: "Fue uno de los temas de nuestro última reunión. Nunca creímos ni consideramos que pudiera llamarse oferta. Tuvimos que reiniciar la conversación desde el punto correcto, ya que las conversaciones se habían parado. Toca reiniciar, reactivar el proceso, y avanzar", comentó el CEO de la Euroliga.

Cuestionado por esa voluntad del Real Madrid de unirse al proyecto NBA, Motiejunas ha apelado a la unión, tanto de los blancos, como del resto de 13 propietarios de la Euroliga "que se ampliarán en un futuro. La fortaleza de nuestra competición es mantenernos unidos y juntos, y tengo la profunda convicción de que lo lograremos y seguiremos hacia adelante. Ningún equipo ha expresado el deseo de abandonar nuestra competición, y menos por algo tan incierto como es el otro proyecto a día de hoy".

Dejan Bodiroga y Pauilus Motiejunas seguirán al frente de la Euroliga / Euroleague

Sin miedo a la desaparición de la Euroliga

Motiejunas no quiso ni confirmar ni desmentir que la licencia de Real Madrid, Barça, Fenerbahçe y Asvel termina el próximo año y que todavía no se ha renovado, y preguntado por si temía que la Euroliga desapareciese, el lituano se río: "No esperéis que diga algo así. No veo ningún riesgo de extinción. Tenemos un plan claro, lleno de oportunidades por explorar".

Por lo tanto, la Euroliga ha tratado de transmitir calma y tranquilidad tras el anuncio de la creación de esta competición europea. Ahora, tocará convencer a los equipos con ese espíritu de unión con una propuesta que supere a la de la NBA y la FIBA, y que no ponga en serio peligro la hegemonía de la competición que actualmente preside Bodiroga.