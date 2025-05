La Euroliga que el Barça dejó escapar

A toro pasado todo siempre es más fácil, eso es una evidencia. Pero también es una realidad que este domingo 25 de mayo, Saras Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga por primera vez desde que empezó como entrenador. Y lo hizo con un Fenerbahçe del que Nigel Hayes-Davis lleva consagrándose como estrella.

Ambos fueron del Barça y ambos acabaron siendo descartados. Por motivos distintos y con razones más o menos justificables, pero los dos pilares del Fenerbahçe campeón de la Euroliga cuentan con pasado azulgrana. Además, poniendo el foco en el lituano, un técnico con sentimiento por el club con el que reinó en Europa como jugador en 2003.

Con Saras siempre se gana

La dificultad del fair play fue la justificación para reducir el presupuesto del baloncesto y, en verano del 2023 no renovar el contrato de, entre otros, Saras Jasikevicius. Una decisión polémica ante la afición azulgrana, muchos viendo al lituano como un entrenador de futuro, pese a las decepciones en la Final Four contra Efes en la final y Madrid, por partida doble en semifinales.

Es cierto que Saras no pudo traer la tercera corona europea al Barça, pero otra realidad es que, con Jasikevicius en el banquillo, su equipo siempre gana un título. El lituano empezó su carrera como primer técnico en Zalgiris el año 2016, donde ganó todas las Ligas lituanas. Luego, en 2020 fichó por el Barça al que llevó a ganar una Copa del Rey y dos Ligas ACB en sus tres temporadas.

Y cuando el Barça se desprendió de él, el Fenerbahçe vio una oportunidad. En diciembre del 2023, el conjunto turco despidió a Dimitris Itoudis y lo apostó todo a Jasikevicius. Y en las dos temporadas lideradas por el lituano, 'Fener' ha ganado ambas Copas Turcas, ganó el año pasado la Liga -hito que puede repetir este 2025- y en Abu Dhabi tocó la gloria europea levantando la Euroliga.

La explosión de Hayes-Davis

Un año después que llegara Jasikevicius al Palau también aterrizó Nigel Hayes-Davis. El americano ya había jugado para Saras en Zalgiris y parecía una pieza importante para el esquema azulgrana del Barça 21/22, pero no respondió a las expectativas y cuajó una decepcionante temporada en Barcelona. Su salida, contrariamente a la del entrenador lituano un año después, no estuvo cuestionada ya que el rendimiento no fue el esperado.

Nigel Hayes-Davis fue proclamado el MVP de la Final Four / EFE

Durando solo una temporada en la ciudad condal, el americano se fue directamente al Fenerbahçe donde vio su rol incrementado y acabó siendo un jugador clave en su primer año en Turquía. Eso sí, en una temporada muy complicada en Turquía, el 'Fener' no logró levantar ningún título.

Y con la llegada de Saras un año después, terminó por producirse la explosión de Hayes-Davis y el estrellato en este curso 24/25. Referencia absoluta en ataque, con un juego al poste bajo de los mejores de Europa, el alero formó parte del cinco ideal de la Euroliga y, en la Final Four, estuvo sobresaliente. Pese a no tener mucho protagonismo ofensivo en la semifinal, sus 23 puntos y 9 rebotes ante Monaco lideraron al Fenerbahçe hacia el título y, quién sabe, si junto a Saras, los ex del Barça podrían montar una hegemonía europea.