Dubai apunta a disputar la Euroliga de la próxima temporada

La Euroliga se mantiene firme y no quiere que el anuncio de la NBA, de crear una liga europea junto a FIBA, le afecte. La actual máxima competición continental cuenta con un producto único en el mundo, y que ha despertado el interés de la liga americana para tratar de hacer negocio, bajo una promesa de hacerlo más rentable a diferencia del modelo actual.

Son varios los rumores aparecidos los últimos días que sitúan a Barça, Olympiacos o Real Madrid como posibles equipos que podrían hacer un trasvase de competición, además de la hipotética creación de nuevos equipos con el PSG o la ciudad de Manchester como escenarios novedosos. El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó la semana pasada de que están explorando la creación de una competición en el viejo continente, pero por el momento se desconocen detalles.

Adam Silver, en su visita a París / AP

La propuesta de la Euroliga a los serbios y a la Virtus

Lo que sí que ha trascendido en las últimas horas, seguramente rompiendo el 'secretismo' que quería guardar la Euroliga, es la gran apuesta que hace la competición europea por tres de los actuales clubes que integran su torneo, y a los que pretende 'blindar' a corto y medio plazo. Se trata de dos de las joyas de la corona, tanto Partizán como Estrella Roja, y de la Virtus Bolonia.

Los dos equipos serbios son fundamentales en la Euroliga. No se entiende la actual competición sin el ambiente que se registra en el Belgrado Arena, más allá de una apuesta por potenciar sus plantillas que les mantiene vivos en estas últimas jornadas en las que están en juego la clasificación para las eliminatorias previas a la Final Four. Por su parte la Virtus no ha tenido el mismo rendimiento exhibido la pasada campaña, y está siendo un curso duro en la Euroliga, con tan solo ocho victorias en 32 partidos.

Álex Abrines y Carlik Jones, en el Barça - Partizán de la primera vuelta / Euroleague

Los comentarios del presidente de la Virtus

Pese a ello, la máxima competición europea le habría ofrecido a estos tres equipos una invitación para disputar el torneo las próximas tres temporadas. Así lo ha afirmado Massimo Zanetti, presidente de la entidad italiana, y que lo ha anunciado en el acto de renovación de Dusko Ivanovic, que seguirá al frente del equipo la próxima temporada.

"Hemos recibido una oferta para una licencia de tres años en la Euroliga, junto con Partizán y Estrella Roja. Vamos a iniciar una negociación, ya que estamos hablando de un compromiso económico muy importante", comentó un Zanetti que, junto a desvelar esa propuesta para las próximas tres campañas, desveló la gran 'bomba' que prepara la Euroliga ya para la próxima temporada, como es la inclusión del BC Dubai.

Desembarco inminente de Dubai

"Se habla mucho ahora mismo de la NBA, pero la Euroliga sigue siendo una competición importante. Mucha gente la ve y habrá muchas oportunidades, ya que el equipo de Dubai se unirá la próxima temporada", desveló el presidente de la Virtus. Un BC Dubai cuya creación se remonta al pasado verano, y que viene compitiendo en la Liga Adriática, actualmente en la tercera posición con un balance de 20 victorias y cinco derrotas. El proyecto cuenta con nombres de la talla del exNBA Davis Bertans, o viejos conocidos como Klemen Prepelic, Isaiah Taylor o Leon Radosevic. Por su parte, SPORT ha podido saber que la Euroliga mantiene conversaciones con varios equipos, y que lo de Dubai todavía no está confirmado.

Klemen Prepelic es uno de los jugadores más destacados del BC Dubai / Twitter: @dubaibasket

Varios escenarios a resolver

En todo caso, la posible inclusión de Dubai a la Euroliga podría conducir a una ampliación de equipos ya a corto plazo, mientras los rusos esperan que se levante el 'veto', y a la espera de si hubiese alguna novedad con Maccabi, 'exiliado' en Belgrado estas últimas dos temporadas. Pero queda claro que la Euroliga mueve ficha, y que hará todo lo posible para conservar su producto.