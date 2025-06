La difícil tarea que le espera al nuevo técnico del París Basketball

El París Basketball ya tiene sustituto al Tiago Splitter, y que tendrá la complicada tarea de recomponer un equipo que ha perdido a sus jugadores clave que le llevó a los play-offs de la Euroliga y hacer doblete en la Liga Francesa.

Se trata del entrenador italiano, Francesco Tabelli, sin experiencia en la Euroliga y que ahora deberá trabajar duro para que París Basketball siga siendo ese equipo que maravilló en su primer año, y que ya no cogerá tanto por sorpresa a sus rivales en la máxima competición europea.

Splitter ya es historia en el club parisino, y ya piensa en su nueva aventura que le llevará de entrenador asistente en los Portland Trail Blazers de la mano de Chauncey Billups que coge las riendas del conjunto de Oregón y dónde el brasileño volverá a tener un papel importante.

Splitter deja en lo más alto al París Basketball y ha decidido volver a la NBA como asistente de los Blazers / EUROLEAGUE

Tabellini, de 41 años, tendrá la ardua tarea de igualar el legado Splitter y Tuomas Iisalo. Durante el año de mandato de Splitter, el París tuvo una temporada histórica: alcanzó los playoffs de la Euroliga 2024-25 en su debut en la competición y ganó el doblete de la Liga y la Copa de Francia. Antes de eso, con Iisalo en la campaña 2023-24, el París ganó la BKT EuroCup y la Copa de la Liga de Francia.

De la República Checa a París

Tabellini pasó las dos últimas temporadas con el Nymburk en la República Checa, donde lideró al equipo a un récord de 116-22 en todas las competiciones, guiándolo a dos triples coronas nacionales: Liga Checa, Copa Checa y Copa Checo-Eslovaca.

El italiano se dedicó a entrenar a tiempo completo hace poco más de una década con las categorías inferiores del Treviso Basket y como entrenador asistente en la segunda división italiana. Tabellini pasó ocho temporadas allí, antes de asumir su primer puesto como entrenador principal en 2022 con el USK Praga en la República Checa, y posteriormente asumir el banquillo del Nymburk en 2023.

“Empecé a ver ligas extranjeras, especialmente la BBL alemana. Me encantaba cómo Tuomas Iisalo en Cralsheim y Johan Roijakkers en Göttingen hacían jugar a sus equipos. No dejaba de preguntarme si esa forma de jugar también podría haberse trasladado a Italia”, dijo Tabellini. “Ritmo, espacio y carrera: ese es el tipo de baloncesto que me gusta que juegue mi equipo”, dijo.