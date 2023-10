La difícil tarea de fichar a un buen descarte de la NBA

El Barça y otros equipos europeos se fijan en el mercado estadounidense en busca de una escolta anotador, que teóricamente abundan en la NBA pero algunos a precio desorbitado Muchos de ellos prefieren seguir en Estados Unidos a la espera de una oferta NBA que dar el salto a un mundo desconocido como la Euroliga

El Barça se encuentra estudiando el mercado estadounidense en busca de un jugador exterior, con capacidad para dirigir pero enfocado principalmente en anotar, y la tarea no está resultando fácil ni para los azulgrana, ni para otros equipos de Europa que buscan una pieza parecida.

Algunos equipos ya han logrado cerrar a un jugador de estas características, como el Panathinaikos, que ha contratado al ex NBA, Kendrik Nunn, con cuatro años de experiencia en la NBA y con una media de 12,1 puntos aunque con un contrato millonario, que les acaba por convencer de dar el salto a Europa.

También parece a punto de cerrar una incorporación el Baskonia del recién aterrizado Dusko Ivanovic, que habría llegado a un acuerdo con Chris Chiozza, ex Houston Rockets y campeón de la NBA los Golden State Warriors en 2022 y que acabó la pasada campaña en el UCAM Murcia.

Un fichaje complicado

Dos equipos de Euroliga con potencial económico para hacer una oferta tentadora a estos jugadores, que seguían sin equipo en la NBA a pesar de haber arrancado la temporada

Aunque no todos los conjuntos europeos que quieren reforzarse con un ‘2’ han encontrado la pieza que se ajusta a sus necesidades y presupuesto. El Barça lleva tiempo siguiendo el mercado estadounidense pero no acaba de cerrar una incorporación que parece necesaria en las últimas semanas tras la baja de Laprovittola.

Pero el club azulgrana no quiere precipitarse, conocedor que el mercado de exteriores sigue siendo importante, aunque no todos toman la decisión de dar el salto a Europa con la esperanza de encontrar un hueco en las plantilla de los equipos de la NBA. El presupuesto es importante y el Barça no puede realizar un desembolso desorbitado.

Ya lo hizo en su momento con Willy Hernangomez y con el estadounidense Jabari Parker, que siendo un número dos del draft de la NBA, todavía no ha logrado la regularidad que se le pide para un jugador de su nivel.

Obradovic, resignado

El Partizan es otro de los conjuntos que están mirando el mercando norteamericano, aunque el propio entrenador, Zeljko Obradovic, desveló la imposibilidad de que alguno de ellos aceptara venirse a Europa y concretamente al baloncesto serbio.

“Me gustaría contar con algún jugador de estos disponibles pero al final resulta imposible contratarlos”, reconocía el técnico serbio más laureado de Europa. “Siempre estamos hablando de los cortes en la NBA, pero prefieren esperar allí porque les encanta la Liga”, decía.

“En Europa tenemos un slogan que dice que cada partido cuenta y decimos incluso que cada balón es importante. A lo mejor es más interesante para los jugadores quedarse allí, y tener una menor responsabilidad comparado con Europa”, apuntó Obradovic tratando de explicar la dificultad de traerlos a Europa.