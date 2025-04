Los datos ofensivos del Bayern que asustan al Madrid

Alerta roja en el Madrid. El cuadro blanco se tomó el play-in como un mal menor tras ser descabalgado el pasado viernes de los cuartos de final por el Barça y el Anadolu Efes. Al ser octavo, tenía ventaja de pista en el primer partido y en un hipotético segundo que se ha convertido ya en la única oportunidad.

La derrota el martes por 73-81 ante el Paris Basketball volvió a exponer los problemas de un conjunto blanco que llevaba semanas sonriendo tras la vuelta de Gaby Deck y el paso adelante de otros jugadores como Serge Ibaka o, sobre todo, el exverdinegro Andrés Feliz.

Esa línea ascendente era visible tanto en la Liga Endesa (líder con dos victorias de renta sobre La Laguna Tenerife más el basket-average) como en la Euroliga, aunque las seis victorias seguidas con la que el Madrid cerró la fase regular no le bastaron para acabar entre los seis primeros.

Lo del martes fue un 'palo' enorme'. El bisoño Tiago Splitter dio un baño a Chus Mateo en la enésima cátedra de TJ Shorts, un base de apenas 1,75 metros que se fue a +27 y rozó el doble-doble con 23 puntos y nueve asistencias frente a un (como siempre) notable Campazzo (17 puntos y +23).

Devin Booker, un interior espectacular / FC BAYERN

El caso es que este miércoles ya han quitado la red en el Movistar Arena, ya que el Madrid se jugará la octava plaza en un duelo a cara o cruz este viernes contra el Bayern. Y los bávaros ofrecen varios datos a nivel ofensivo que asustan en las cercanías del Metro de Goya.

El equipo cuyo director deportivo es Marko Pesic (hijo del emblemático extécnico azulgrana Svetislav) venció por 97-93 al Estrella Roja en el duelo entre el noveno y el décimo con otra exhibición desde el perímetro. Los discípulos de Gordon Herbert (el técnico canadiense que dio el último oro mundialista a Alemania) rozó el 50% en triples con un sensacional 14/31.

No fue ninguna casualidad. Ahí está una de las grandes claves del Bayern. Y si no, que se lo digan al Barça con los 11 triples de 16 intentos que les anotó el especialista Andreas Obst el pasado 22 de noviembre en el SAP Garden muniqués. Por cierto, que el ex del UCAM Murcia no está muy afortunado últimamente y presenta un 16/49 en los últimos siete partidos.

Con el escolta Carsen Edwards como gran estrella con 20,4 puntos de media (segundo máximo anotador tras Kendrick Nunn, PAO) y con el pívot Devin Booker como escudero (15,1 puntos y 4,8 rebotes), el Bayern es el equipo que más anota de tres de la Euroliga con 12,5 triples de media y el segundo en porcentaje con un 39,2% (a tres décimas del Olimpia Milano).

Ese 39,2% de acierto del tercer equipo con más puntos de la Euroliga podría anticipar la apuesta germana frente a un conjunto madridista que no anota ni uno de cada tres triples (33,1%). De hecho, el trío Hezonja-Lull-Campazzo pareció una escopeta de feria bien avanzada la madrugada ante el Paris Basketball con un 4/20 conjunto (20%).