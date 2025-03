El 'dardo' y vacile de Hezonja a Tavares: "La temporada suele empezar a final de septiembre"

El Real Madrid no pasó excesivos apuros para sumar su 16ª victoria de la temporada en Euroliga. Los de Chus Mateo acabaron con Asvel por 81-70 en un partido que prácticamente quedó visto para sentencia en el primer cuarto, gracias a un parcial de 32-10 para los blancos, que firmaron un inicio de encuentro fulgurante.

No especuló un Real Madrid que ante el cuadro galo afrontaba el partido más accesible de los últimos que le quedan para cerrar la temporada regular. El equipo de Mateo, que este domingo afrontar un exigente encuentro en el Martín Carpena ante Unicaja, tiene cuatro duelos de altura en esas aspiraciones para estar presentes en las eliminatorias previas a la Final Four: recibirán en el Movistar Arena al Olimpia Milano de Nikola Mirotic y al París Basketball de T.J. Shorts, y visitarán por partida doble el Belgrado Arena, dónde les esperan Estrella Roja y Partizán.

Los números de Tavares ante Asvel

Ante Asvel, era capital sumar la victoria, y el Real Madrid contó con una gran actuación de Edy Tavares. Una pesadilla para el juego interior de los de Villeurbanne, y que se fue hasta los 23 puntos y seis rebotes para 28 créditos de valoración. El caboverdiano, que también repartió dos asistencias, recuperó un balón y colocó un tapón, recibió cuatro personales, y como el partido quedó resuelto con relativa antelación, Mateo le pudo reservar, jugando únicamente 18 minutos y medio.

Edy Tavares brilló en la victoria del Real Madrid ante Asvel / EFE

El segundo mejor partido de la temporada para Tavares

La actuación ante Asvel fue la segunda más alta de la temporada en Euroliga para un Tavares que le anotó 24 tantos al Barça en el Palau, quedándose a tan solo un tanto de la actuación firmada en el clásico. Son sus dos mejores partidos en lo que va de curso, ya que el '22' blanco no ha alcanzado la veintena de puntos en ningún partido de competiciones ACB. Y a través de redes sociales, y a modo de 'vacile', Mario Hezonja se encargó de recordárselo.

Los dos jugadores renovaron contrato con el Real Madrid el pasado verano, asegurándose unas cantidades millonarias que les situaron entre los mejores pagados del continente. El croata, muy activo en redes sociales durante los últimos meses, felicitó a su compañero dejándole un 'recado' sobre la altura de la campaña en la que había llegado esa gran actuación.

El mensaje de Hezonja a Tavares

"Bienvenido amigo, temporada suele empezar final de septiembre", le comentó Hezonja a Tavarés, acompañando el mensaje con un par de emojis con un pulgar levantado y un corazón. Por su parte, el caboverdiano contestó con un mensaje sin texto, con caras riendo, y con un gif en el que el croata salía agarrándole en una protesta arbitral.

En lo que va de temporada, Tavares promedia 9,9 puntos y 7 rebotes por partido, algo lejos de otros interiores como Zach LeDay (15,7), Devin Booker (15,2) o Tyrique Jones (12), que promedian mejor anotación en la competición europea. En Liga Endesa, sus prestaciones en ataque bajan hasta los 6,9 tantos por duelo, muy por detrás de los puntos que promedian jugadores como Ante Tomic (14,2 puntos) o Chimezie Metu (13 puntos).

Chimezie Metu y Edy Tavares, en un clásico de Liga Endesa / ACB Photo - María Jiménez

Maledon, partidazo y declaración de amor al Madrid

Pese a los 23 tantos que anotó ante Asvel, Tavares no fue el máximo anotador del partido. El honor se lo llevó un Théo Maledon que sumó 25, en un partido en el que se pudo lucir ante el que apunta que puede ser su equipo la próxima temporada: "Sé que mis agentes están haciendo su trabajo y les dejo hacerlo. Personalmente, creo que me centro en cómo puedo mejorar mi juego. Pero, obviamente, no es un secreto: todos saben que, en general, en Europa, cuando tienes un equipo con tanta historia y clase, y creo que hay muchos, siempre es un objetivo. Siempre quieres jugar en los mejores equipos y competir por ellos para tener la mejor oportunidad de ganar un título. El Madrid es conocido por ser uno de esos equipos, así que, en general, me encantaría estar allí", comentó tras una pregunta de EFE.