Daniel Theis, la pesadilla de la que el Barça debe despertar

Este próximo viernes, el Barça afronta el segundo partido del Playoff de la Euroliga ante Mónaco con prácticamente la obligación de sumar un triunfo que permita regresar a Barcelona con la eliminatoria igualada y darle un vuelco a la serie, tras las malas sensaciones vividas en un primer duelo que se llevó el cuadro monegasco de manera justa y merecida por 97-80.

El Barça no fue capaz de igualar el tono físico del equipo que dirige Vassilis Spanoulis, pero los principales errores cometidos por los azulgranas apuntan hacia las pérdidas, hasta 18 totales, y a repartir únicamente 11 asistencias, 10 menos que los locales. Estos dos últimos aspectos están en manos del equipo de Joan Peñarroya, así como mantener la buena batalla por el rebote, que el Barça dominó (30-39).

La línea exterior monegasca hizo daño

El perímetro de Mónaco sacó a relucir su talento, y tanto Mike James, con 22 puntos, como Elie Okobo, con 18, vivieron una tarde muy inspirada en la Gaston Medecin. Unos números que entraban dentro del guion y que tanto el Barça, como cualquier equipo, conocen. La pólvora de la línea exterior es una de las virtudes del equipo de Spanoulis, pero el Barça ya logró desactivarla en los dos partidos de la temporada regular, en los que se lograron dos victorias contundentes (86-71 y 84-98).

Mike James y Álex Abrines, durante el Mónaco-Barça de la fase regular de la Euroliga / Euroleague

Quien no estuvo presente en esos dos triunfos del equipo catalán fue Daniel Theis. El pívot alemán arrancó la temporada en New Orleans Pelicans. Era su octavo curso en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero el 5 de febrero fue traspasado a los Oklahoma City Thunder, y un día más tarde, cortado. El mercado de Euroliga todavía no se había cerrado, y Mónaco, que ya contaba en su juego interior con Georgios Papagiannis, Petr Cornelie, Mam Jaiteh y Donatas Motiejunas, apostó por él.

Theis, un jugador que lo cambia todo

Y de repente, un equipo que prácticamente tenía a los pívots para luchar por los rebotes de los tiros de sus exteriores, ha pasado a depender del talento del alemán, campeón del mundo en 2023. Theis tiene una buena visión de juego para encontrar las mejores posiciones en la pista. Cuenta con amenaza exterior, y también destaca en el pick and roll, saliendo muy rápido del bloqueo para finalizar en el aro. Poco importa que sea un '5' bajo con sus dos metros y cuatro centímetros.

Ante el Barça, su mejor partido Euroliga

Ante el Barça, Theis anotó 22 puntos, su tope en la Euroliga, superando los 21 que consiguió en su segundo encuentro con los monegascos en Europa ante París Basketball. Contra el equipo azulgrana anotó dos de los cinco triples que intentó, además de capturar cinco rebotes, repartir una asistencia y colocar dos tapones, todo ello para 23 créditos de valoración. Se hinchó a seguir las continuaciones tras bloqueo que les puso tanto a James como a Okobo. También es cierto que la diferencia de altura, de más de 15 centímetros respecto a Youssoupha Fall, le hizo sufrir frente al interior azulgrana, que firmó dobles figuras gracias a sus 13 tantos y 14 capturas.

Youssoupha Fall fue el mejor jugador del Barça en Mónaco / EFE

Se espera más de Vesely y Willy

Con un Fall que fue uno de los más destacados en el Barça, es momento para que Jan Vesely y Willy Hernangómez den un paso al frente y sean capaces de contener a Theis. El pívot checo, que este jueves cumplió 35 años, sigue buscando su mejor versión tras haber estado parado más de dos meses por una lesión de rodilla. Vesely estuvo valiente yendo hacia canasta y sacó varias personales que le llevaron hasta en 10 ocasiones a la línea de personal. Por su parte, el pívot madrileño debe hacer borrón y cuenta nueva y ofrecer una versión muy distinta a la exhibida en el primer asalto.

Sin tiempo para las lamentaciones, el Barça debe limpiar la mente y recuperar sensaciones para el segundo partido. Da igual haber perdido el primero de 17, lo mismo que si se hubiese hecho de 30 o de un solo punto de diferencia. La eliminatoria está 1-0 y el equipo catalán tiene en su mano poderla igualar. Pero para ello deberán mejorar muchas cosas, como la atención sobre Theis.