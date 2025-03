Dani Miret se pronuncia sobre las opciones de la Penya de jugar Euroliga

Durante la presentación de La Penya Land, "la campaña más potente que hemos realizado en décadas", según el director de marketing del club, Carles Dagà, el pasado 20 de marzo en el Pavelló Olímpic de Badalona, el presidente Juanan Morales habló sobre la posibilidad de que el Joventut dispute la Euroliga antes de su centenario en 2030.

"El club está en el mejor momento de los últimos años. Contamos con el apoyo de la propiedad, estamos al corriente de pagos y, aunque siempre hay margen de mejora, estamos en una muy buena situación. Somos ambiciosos y siempre queremos estar lo más arriba con el mejor equipo posible. A ver donde nos lleva, pero hay que ser realistas, a la vez que ambiciosos", explicó Morales sobre esta posibilidad.

Euroliga: sí, pero solo con un modelo

Antes del partido de este domingo contra el Barça, SPORT pudo hablar con Dani Miret, entrenador de la Penya, sobre la viabilidad de esta opción.

"Es posible si somos capaces de hacer muchas cosas bien y formar a nuestros propios líderes para que esto suceda"

Miret destacó la importancia de potenciar el talento propio como base del proyecto. "Para mí, el jugador más importante de este año es Yannick. Es un reto para mí que se convierta en el mejor del equipo. Si logramos que él y otros jugadores formados aquí se queden y se conviertan en nuestras estrellas, podremos construir un proyecto deportivo con potencial para llegar a la Euroliga."

Además, subrayó que el factor económico y otros aspectos externos también juegan un papel clave en este objetivo.

"Evidentemente, hay cuestiones económicas y decisiones que no dependen solo de nosotros. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido jugadores que nos han permitido dar pasos adelante. Si seguimos generando talento, si somos capaces de continuar generando, porque lo tenemos que hacer, no lo podemos fichar, estaremos más cerca de lograrlo. No se trata de traer 12 jugadores nuevos cada año, sino de mantener un equilibrio. Lo que digo de Yannick, veremos también el día que Jordi esté preparado… y consolidar nuestra identidad."

"A la Penya no le cerraría ninguna puerta porque realmente creemos en el potencial que tenemos"

Por último, Miret insistió en la importancia de que la afición se involucre y apoye al equipo. "Si conseguimos que la gente venga al pabellón a verlos jugar a ellos, al equipo, y repetimos este modelo con éxito a lo largo del tiempo, a la Penya no le cerraría ninguna puerta porque realmente creemos en el potencial que tenemos y podemos conseguir lo que nosotros queremos”.