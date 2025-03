Chus Mateo, sin margen de fallo: "No podemos cometer errores"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, admitió en rueda de prensa que su equipo tiene que estar más centrado que nunca ante la serie de partidos que se le viene encima en las próximas semanas, empezando por el de mañana frente al Asvel de Euroliga. "No podemos cometer errores y lo sabemos, tenemos que estar más centrados que nunca".

"Podría serlo, hay ciertas evidencias que hay que repetir aunque ellos lo saben pero hay que repetirlo, está en nuestra mano, pero no podemos dejar pasar oportunidades, tenemos muchos enfrentamientos directos y una victoria te pone arriba y otra victoria te saca del play-in", añadió sobre si el mensaje a los jugadores debe ser que "está en nuestra mano".

El técnico madridista, acerca de la importancia de jugar en casa ante lo poco que queda, confesó: "Como queda muy poquito, mucho en juego, cinco partidos por delante y este es el primero que tenemos aquí en el Wizink, nos gustaría hacer un gran trabajo y más que nunca necesitamos estar juntos y necesitamos a nuestra afición. Es muy importante sentir el calor del Movistar Arena y que cuando no nos salen las cosas saber que tenemos gente que nos apoya y también sentir esa magia que el Movistar transmite muchísimas veces y que nos ha hecho superar adversidades y que siempre tenemos muy presente", añadió Mateo.

Los peligros de Asvel

"Puede serlo, pero depende también de nuestra mentalidad y de cómo sepamos manejar el transcurso del partido con cada jugada ofensiva y defensiva. Transmitir tranquilidad cuando haya malos momentos y saber que cuando haya buenos momentos hay que seguir trabajando porque el partido no se acaba hasta el final. Independientemente de cómo llegue Asvel en las últimas semanas, tiene jugadores de una calidad enorme, te puedo hablar de (Theo) Maledon, Paris Lee, De Colo, (Joffrey) Lauvergne... evidentemente son jugadores de primerísimo nivel por no hablar del resto, no podemos darnos ningún respiro y tenemos que salir desde el primer momento a tope", declaró sobre si el de mañana es un partido trampa.

Sobre Deck confesó que aún no está al ciento por ciento: "Le veremos mañana, pero evidentemente no al ciento por ciento, no lo está todavía, el otro día fue su primer partido y necesita ritmo de competición y el ritmo se coge jugando, por lo que ahora hay que dejarle que se equivoque, que acierte, porque va a acertar mucho, pero que se equivoque también, porque ahora necesita poco a poco ir entrando en una dinámica de grupo que se pierde cuando estás parado. Es un jugador clave y necesitamos mucho de él, no solamente de su juego sino también de la estabilidad que da al equipo tener un jugador que siempre aporta", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Asvel de Euroliga.

El crecimiento a nivel mental

"La dureza mental es algo que se va cogiendo a lo largo de la temporada, una carrera deportiva, de recibir experiencias que te hacen levantarte de la lona en muchas ocasiones", continuó. "Llevar esta camiseta seguramente te haga ser más competitivo que en otros sitios, pero cada uno tiene un carácter diferente y explicar a la gente que viene de fuera lo que es el Real Madrid no es fácil porque tienes que pasar antes una serie de 'pantallas' que vienen, algunas veces deprisa y otras no tanto, pero la mentalidad es algo que se va construyendo con el tiempo. La fortaleza mental te la da la competición", manifestó el técnico.

Acerca de la clave de mañana, Mateo declaró: "Tenemos que saber la importancia que tiene este partido para nosotros. Es un equipo que tiene tres generadores de juego magníficos, jugadores que rebotean muy bien, una capacidad atlética y un físico terrible, tiradores, tienen muchos recursos para que en un momento determinado nosotros tengamos que estar atentos a todos, pero si te dijera cómo tenemos que plantearlo nosotros, es que a nosotros nos va la vida en que en todas las jugadas hagamos algo positivo", agregó. "El baloncesto es un juego de errores y convivir con él es importante pero intentar cuantos menos errores no forzados mejor, perder pocos balones, anotar cuando vamos en superioridad numérica en contraataque, que es algo que últimamente estamos perdiendo, circular bien el balón, tocar interior, por ahí van las claves", apuntó.

Sergio Llull, junto a Chus Mateo / EFE

Mateo, centrado en el día a día

Chus Mateo quiso dejar claro que su foco está en el día a día y por tanto en el partido ante Asvel. "No pienso en el fin de semana, este partido necesita tanta atención y tanto respeto al rival pero también a nosotros, que no quiero una página más del libro sin leerme la anterior, a partir de mañana empiezo a pensar en lo que viene después. Ahora viene lo importante, saber competir y tener mentalidad competitiva, pero de lo que se trata es de no perder el foco en el día a día", concluyó.