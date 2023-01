Chus Mateo: "La importancia es relativa, pero un clásico es un clásico"

El entrenador del Real Madrid aseguró que el partido de Euroliga no deja de ser un partido más Si no igualamos el nivel físico que se supone propone siempre el Barcelona no puedes alcanzar la victoria", comentó el madrileño

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, calificó de "importancia relativa" el partido de Euroliga contra el Barcelona para añadir a continuación que "un clásico siempre es un clásico".

"No deja de ser un partido de liga regular, con una trascendencia relativa pero un clásico siempre es un clásico. Para muchos es un partido especial, pero si tratamos de ver las cosas como son, no deja de ser un partido más que si ganamos nos colocaría muy bien en la clasificación. Será un choque muy complicado como todos los partidos contra el Barcelona. Un equipo completo en todos los aspectos", dijo Mateo.

El técnico madrileño siguió dando la importancia que merece el partido, pero intentando relativizar el contexto.

"Es un partido más y todos cuentan, pero a lo largo de los últimos años hemos ganado muchos en una misma temporada y al final cuando se disputa un título ocurrió lo contrario y al revés. El año pasado creo que perdimos cinco seguidos con ellos y luego fuimos capaces de darle la vuelta. En baloncesto nunca sabes y el factor anímico cambia. Hay un gran equilibrio de fuerzas y en cada uno de los partidos que vengan se disputarán hasta el último momento como hasta ahora", explicó.

Mateo siguió hablando de aspectos a utilizar y de posibles factores sorpresas.

"A lo largo de la temporada hay muchos partidos, a veces diez, a veces más y a veces menos contra el mismo rival, no solo contra el Barcelona. Vas afinando conforme va avanzando la temporada y hay cosas que pueden ser válidas y que no vas a utilizar. Estamos encaminados a enfrentarnos más veces y ahora buscas un factor sorpresa relativo para que en momentos importantes el plan de partido se vaya afinando", apuntó.

Los últimos partidos entre ambos equipos siempre sirven de referencia.

"Todo pasa por Igualar nivel de energía del rival, si queremos ganar. Allí nos ganaron en la lucha por el rebote. Si no igualamos el nivel físico que se supone propone siempre el Barcelona no puedes alcanzar la victoria", comentó.

"Hemos hecho hincapié en el balance defensivo,´en el uno contra uno, en el rebote. El Barcelona es un equipo muy bueno y hay que valorar muchos aspectos", siguió Mateo.

Para el choque ante el Barcelona solo Alberto Abalde, además de Carlos Alocén y Anthony Randolph, será baja.

El entrenador también habló de la polivalencia de los jugadores, sobe todo en el puesto de base.

"Hay jugadores que son bases puros y otros que lo pueden hacer bien. Estamos intentando que todos estén disponibles y que todos puedan ser utilizados. Que todos estén vivos y poder elegir en cada momento. Llull y Hanga pueden jugar como bases y aleros. Deck y Hezonja pueden jugar de '4' en determinados momentos. Es una temporada larga y hay que intentar llevar bien este tema. La plantilla permite muchas licencias en muchos momentos, pero poco a poco se va cerrando y todos saben quien tiene que jugar en un momento determinado", finalizó Chus Mateo.