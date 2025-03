Chus Mateo: "Hemos ganado los cuatro 'Clásicos' este año, pero no quiere decir nada"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo logrado en el Movistar Arena en la Euroliga contra el Barça pero consideró que a pesar de ganar los cuatro 'Clásicos' disputados hasta la fecha en lo que va de campaña, eso "no quiere decir nada".

"Cada 'Clásico' hay que mirarlo desde las circunstancias que lo rodean. Veníamos los dos de momentos complicados; nosotros de perder una final y a ellos les está costando encontrarse y arrancar. Para los dos era importante. Pero no me voy a acordar más adelante si llegamos a jugar playoffs o si volvemos a vernos en la Euroliga más adelante. A cada 'Clásico' lo rodean unas circunstancias y cada partido es una historia. Hemos ganado los cuatro de este año, pero no quiere decir nada", dijo en rueda de prensa.

"Los 'Clásicos' siempre ayudan a dar confianza y en ocasiones te la quitan, ganar un 'Clásico' es importante aunque no es fundamental. Era muy importante ganarlo por nuestra situación en la clasificación, por la igualdad que existe. Hay mucha igualdad y es obvio que para nosotros era importante ganar en casa", expresó.

Mateo consideró que era un enfrentamiento "muy importante" y que necesitaban sacar la victoria en casa, por lo clasificatorio y por la confianza que les da: "Hemos sido capaces de sacar un partido muy importante, no el mejor de este año, pero sí de carácter. Ojalá demos pasos adelante en la misma dirección. Muy contentos por la victoria y ahora a seguir trabajando porque viene un calendario muy duro en marzo y en abril y tenemos que estar preparados para cualquier situación y llegar al objetivo".

"La Euroliga es una competición tremenda que da mucho valor a lo que ha hecho nuestro club en años anteriores. Sabemos que es un esprint de siete partidos ahora y los vamos a tomar despacio, con paciencia, tratando de hacer bien las cosas", manifestó ante los medios de comunicación.

Preguntado por la titularidad de Xavier Rathan-Mayes, apuntó: "Necesito enganchar a más gente en esta fase, en este sprint final, que vayan sumando y que se vayan sintiendo partícipes del juego. No puedo ir perdiendo vagones por el camino, necesito mantener a todo el mundo vivo y vamos a intentar que sea así hasta el final".

ELOGIOS A ABALDE

Asimismo alabó la figura de Alberto Abalde: "Es absolutamente fundamental. ¿Cuántas veces le hemos dejado fuera de rotación y de la posibilidad de formar parte de los doce?. Muchas. Pero si tiene algo es que ha peleado, ha luchado, ha hecho cambiar la opinión en muchos casos de su entrenador, de sus compañeros y de todo el mundo a base de luchar y de trabajar. Sabe perfectamente lo que es el Real Madrid".

"Siento muchísimo orgullo por lo que estoy viendo con Alberto; ha entendido lo importante que puede ser pero no le ha venido de la noche a la mañana. Ha luchado como un campeón y se lo merece; me alegra este tipo de gente. Ha estado callado cuando ha tenido que sufrir; y ha sufrido mucho. Me alegro mucho por él, lo merece", completó.