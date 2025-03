Causeur y su "desgarradora" salida del Madrid: "Fue como cuando estás enamorado y..."

Fabien Causeur siempre será recordado en el Madrid de baloncesto como un auténtico guerrero. El francés, que vistió durante siete años la elástica blanca, fue uno de esos actores secundarios clave e indispensables en una de las épocas doradas del conjunto de la capital, donde ganó 2 Euroligas, 4 Ligas ACB y 2 Copas del Rey, entre otros títulos.

Tras una etapa repleta de éxitos en el Real Madrid, equipo y jugador se vieron obligados a separar sus caminos en el verano de 2024. Tras caer cada vez más al fondo de la rotación de Chus Mateo, en los despachos no quisieron aceptar su petición de renovación de contrato, la cual consideraron demasiado alta para su edad, 37 años.

Ahora, como jugador de Olimpia Milano, Fabien vive una etapa difícil. Cada vez más cerca del retiro, no ha conseguido encontrar regularidad en su primer año en Italia por culpa de las lesiones, que ya atormentaron al escolta en sus últimos compases en el Madrid. En dos meses, finales de diciembre y febrero, tan solo jugó 13 minutos.

Causeur habló claro sobre su salida del club blanco en una entrevista con el medio 'SWEEK', una charla en la que reveló con total transparencia lo dolido que se sintió al verse obligado a abandonar un club que sentía como su casa.

Una dolorosa salida

“Tuvimos una oportunidad enorme de estar en Madrid durante siete años. Sigue siendo la ciudad de mi mujer, así que pienso que para ella era un poco lo ideal. Y, al fin y al cabo, fue una decisión más del Real Madrid que otra cosa. Así que fue muy duro. Fue muy duro para mí porque siempre ha sido el club de mi corazón. He visto, he vivido tantas cosas allí, no solo los títulos. Tengo dos hijos que nacieron allí. Tengo esa amistad que hice con muchos jugadores, muchos miembros del staff, etcétera. Mi mujer, de hecho, el día que me dijeron que no iba a seguir, es la primera vez que me vio llorar. Eso dice mucho sobre el amor que tengo, que siempre he tenido y que siempre tendré por este club", dijo el que fuera también jugador de Baskonia y Brose Bamberg.

Fabien Causeur firmó una gran actuación ante el Real Madrid / Euroleague

El de Brest se sinceró sobre el fallido proceso de renovación de contrato. "Pienso que aprovecharon un poco la marcha de Chacho y de Rudy Fernández. Era el fin de un periodo, había dos veteranos que se iban y dijeron: ‘Bueno, vamos a meter savia nueva’. Entonces, un poquito entre comillas, vamos a meter a Fabien en el paquete. Es verdad que llevaba siete años allí. Perdí un poco de importancia en el grupo en la última temporada, aunque jugué los partidos importantes como cada año, y los jugué bien. Siempre tuve la esperanza de quedarme, pero había chicos como Dzanan Musa o Mario Hezonja que habían llegado y que estaban muy bien adaptados. Se suponía que iban a ser los próximos líderes. Simplemente acepté, les di las gracias y ellos también me dieron las gracias por todo lo que di durante todos esos años al Real Madrid. Yo se las di solamente por la oportunidad, porque sabía que si me daban una oportunidad iba a lograr hacerme un hueco en este equipo, en este club. Jamás habría pensado que jugaría casi 500 partidos allí. En fin, es una cifra excepcional. Gané 14 títulos, pero lo perfecto habría sido terminar allí ganando un título".

“Fue una enorme decepción para mí marcharme el verano pasado. Está claro, fue desgarrador. Es como cuando estás enamorado de una persona y ya no quiere estar contigo. Hay cosas que hay que aceptar y después se pasa página. Se empieza otra cosa y se disfruta en otro sitio”, dijo el escolta, que no se quedó ahí: “Sabía que ese resultado iba a impactar mucho en las decisiones de la directiva, simplemente porque el Real Madrid está hecho para ganar todos los años. El Real Madrid quiere ganar todos los años, cualquier trofeo, desde la Supercopa hasta la Euroliga, y el hecho de haber perdido esa final… Pienso que cuando se gana, no se tiene ganas de cambiar. Siempre dicen: ¿por qué cambiar algo que funciona? Entonces, pienso que en ese momento hubo quizás un pequeño punto de inflexión donde pasaron muchas cosas en los despachos que hicieron que se decidieran por otra cosa después. Aunque pienso que había fichajes que ya estaban hechos, yo, por ejemplo, sé que el año que Dzanan Musa llega, ya estaba previsto que yo me fuera. Solo que hice un final de temporada increíble y ya no me podían dejar marchar. Hay momentos así en las carreras que hacen que, si el jugador hace un final de temporada excepcional, ¿cómo explicas eso a tus aficionados? Como digo, no tengo ningún rencor hacia ellos. Al contrario, siempre les deseo lo mejor, excepto contra nosotros”, sentenció.