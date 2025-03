Las dos caras de los hermanos Hernangómez

Ambos jugadores llegaron procedentes de la NBA con importantes contratos con Panathinaikos y Barça, pero el camino que tomaron Juancho Hernangómez y su hermano Willy, no ha confluído por el sendero del éxito en el caso del pívot del Barça mientras que su hermano Juancho está viviendo el momento más dulce. Dos hermanos NBA con distinta suerte en su aventura en la Euroliga.

Y es que el Barça decidió apostar por Willy Hernangómez, convencido que iba a ser un jugador determinante en Europa y por ello le firmó un contrato millonario por tres temporadas, a la espera de que su aportación fuera clave para llevar al Barça a lo más alto de la Euroliga.

Aunque la gran realidad es que Willy no ha respondido a las expectativas que creó en un principio, especialmente por su pobre juego defensivo, que acabó con la paciencia en su primer año con Roger Grimau, con el que incluso llegó a enfrentarse en el vestuario, ni tampoco en este segundo año, con Joan Peñarroya, que le está dando minutos testimoniales.

Sin reacción de Willy

Y es que Willy, al que se justificó en su primer año su falta de adaptación al juego europeo, no ha dado el paso adelante que se esperaba en su segunda temporada y con un entrenador del que habló maravillas al inicio de la temporada, pero la realidad es que tampoco le ha dado ‘bola’.

Una decepción en toda regla para este Barça, condicionado por el multimillonario contrato de Willy que le ata totalmente las manos y que le ha impedido mejorar la plantilla ante la falta de recursos.

El pívot azulgrana está viviendo una situación realmente vergonzosa, con jugadores como Metu ocupando su posición e incluso Youssoupha Fall, un jugador altísimo pero limitado de juego. Incluso la ausencia de Vesely por lesion, el pívot titular del equipo, no ha servido para que Peñarroya confíe en él.

Willy se ha pasado parte de las dos primeras temporadas en el banquillo, un autentico drama / JAVI FERRANDIZ

Tranquilo pese a su bajo rendimiento

Pero Willy no parece demasiado afectado por el ostracismo que está viviendo en el banco, tranquilo porque tiene firmado un año más y además con cifras ascendentes en su contrato. Una autentica sangría para el Barça que posiblemente le gustaría romper ese acuerdo, pero no puede hacerlo sin el beneplácito del jugador que vive feliz en Barcelona y no tiene intención de irse a ninguna parte.

Willy llegó con muchas expectativas al Barça pero ha decepcionado completamente / FCB

En la competición europea, Willy aporta 7,9 puntos y 3,5 rebotes de media, en 13 minutos de juego. Unos números paupérrimos para un jugador del que se esperaba mucho más. En la Liga Endesa cuenta con unos números parecidos (7,6 puntos y 4,4 rebotes) en 15 minutos de media.

Mientras Willy languidece en el banquillo, incapaz de reaccionar y trabajar en defensa como se le pide a un jugador de ese pretendido nivel, su hermano Juancho está viviendo una situación completamente opuesta.

El mejor momento de Juancho

A los recelos iniciales de Ataman con el madrileño, que incluso se rumoreó que tenía la intención de prescindir de él, le ha dado la vuelta a la tortilla para convertirse en un jugador básico en los esquemas del conjunto griego, y la principal ‘amenaza’ del Madrid junto a Kendrick Nunn, en el encuentro que les medirá este jueves en el OAKA.

Y es que Chus Mateo ya apuntaba la preocupación que le produce Juancho ante el fantástico momento de forma que está viviendo en el Panathinaikos. El ala-pívot ‘verde’ ya dio un autentico recital en la pista del Madrid (16 puntos y cuatro rebotes) a pesar de que el triunfo fue para el cuadro de Chus Mateo.

Juancho está viviendo el momento más dulce desde que llegó al Panathinaikos / EUROLIGA

El madrileño juega con confianza y la que le otorga un entrenador tan exigente como Ataman, y le ha respondido en los últimos partidos con una media superior a los 14 puntos. Ante el ASVEL Villeurbanne, acabó con 15 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

Cuando Juancho visitó Barcelona con el Panathinaikos, trató de lanzar un mensaje positivo y de ánimo a su hermano, que debía “estar preparado para ayudar” cuando el entrenador lo necesitara.

Pero la realidad es que Peñarroya lo pone en pista a regañadientes, y consciente que ya no va a dar el salto de calidad que se le ha pedido. Y lo peor es que aún queda una temporada más para cerrar uno de los fichajes más calamitosos que se le recuerdan al conjunto azulgrana.