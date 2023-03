Campazzo, preparado para el debut en Euroliga con el Estrella Roja

El base argentino ya puede debutar en la Euroliga de baloncesto con el Estrella Roja de Belgrado después de que haya finalizado la sanción administrativa impuesta por el Panel de Finanzas de la competición Campazzo recibe de esta manera una buena noticia después del varapalo que ha supuesto para él quedarse fuera del Mundial con su selección tras caer ante República Dominicana.

El base argentino Facundo Campazzo ya puede debutar en la Euroliga de baloncesto con el Estrella Roja de Belgrado después de que haya finalizado la sanción administrativa impuesta por el Panel de Finanzas de la competición por "violaciones graves del Reglamento de Estabilidad Financiera y Juego Limpio" y se haya hecha efectiva su inscripción antes del plazo límite del 1 de marzo.

De esta manera podrá ya estrenarse en la visita que los suyos rendirán, este jueves 2 de marzo a las 19:00 horas (-1 GMT), al Bayern de Múnich. Además de este enfrentamiento Campazzo estaría disponible para los que aún quedan de la fase regular contra el Anadolu Efes, el Panathinaikos, el Barça, el Baskonia, el Valencia Básket, el Villerbuane, Olympiacos y el Fenerbahce.

Eso implica que salvo que el equipo dispute las eliminatorias por el título o la final a cuatro (ahora se encuentra decimotercero con once victorias y catorce derrotas) y lo haga también el Real Madrid, el argentino no se mediría a su ex equipo, con el que se proclamó campeón de la máxima competición europea en 2015 y en 2018.

Campazzo recibe de esta manera una buena noticia después del varapalo que ha supuesto para él quedarse fuera del Mundial con su selección tras caer ante República Dominicana. Hasta el momento, desde que llegara a su actual entidad procedente de la NBA, solo ha podido jugar con ella once partidos entre liga y Copa.