Calathes también saldrá rebotado del Fenerbahçe

Después de los problemas que tuvo en el Barça para liquidar de su contrato, ahora le sucede lo mismo en Estambul donde el Fenerbahçe le ha dicho que no cuenta con él El base tiene contrato en vigor por una temporada más con el conjunto turco, y no se irá si no le pagan el 1,4 millones de la ficha del base de 34 años

El ex azulgrana Nick Calathes puede vivir ahora en el Fenerbahçe turco una situación muy parecida a la que le ocurrió en el Barça, que decidió cortar su contrato antes de tiempo.

Si su salida del Barça se convirtió en un largo culebrón debido a la liquidación de su último año, parece que ahora va a vivir una situación parecida con su equipo actual.

Y es que según informan desde Grecia, el Fenerbahçe le ha notificado que no cuentan con él para el próximo año a pesar de tener contrato en vigor.

Itoudis quiere a otro base

Itoudis quiere ir en diferente dirección en cuanto a sus bases y parece que el elegido es el brasileño Raul Neto que viene de jugar la temporada pasada con los Cleveland Cavaliers.

Calathes quiere hacer valer su contrato en vigor para la próxima campaña, de 1,4 millones de dólares y no piensa renunciar a él el base de 34 años.

De hecho, Calathes decidió no acudir al próximo Mundial para descansar lo suficiente de cara a la próxima temporada después de un año irregular donde promedió 8 puntos, 4 rebotes y 4,9 asistencias en la Euroliga y peores números en la Liga turca.

Algunos rumores apuntaban que el griego podría ser otro de los fichajes del renovado Estrella Roja, sin finalmente se desliga del cuadro otomano.