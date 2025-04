Brizuela: "Admiro a Mike James, pero trataremos de hacerle la vida imposible"

Darío Brizuela regresa este miércoles a una de sus pistas favoritas de toda la Euroliga. En la Gaston Medecin de Mónaco, la 'Mamba Vasca' ha firmado su tope de anotación en la competición europea con 27 puntos, una cifra lograda en la presente campaña, e igualada meses después en Milán, donde también se fue hasta los 27 tantos.

El escolta donostiarra vive, por segunda temporada consecutiva, la disputa de un Playoff de Euroliga, el paso previo a disputar la tan ansiada final a cuatro de la competición europea. Con un rol totalmente diferente al vivido el pasado curso bajo las órdenes de Roger Grimau, Brizuela encara con la máxima ambición el arranque de estos cuartos de final, y tal y como admitió a SPORT el pasado fin de semana, con la clara voluntad de poder regresar del principado monegasco con dos victorias, y quedarse a tan solo un triunfo de lograr el billete para Abu Dabi.

Darío Brizuela 'explotó' de felicidad tras su gran partido en Mónaco / Euroleague

El talento de Mike James

Invierten mucho en su juego exterior. Mike James ha marcado una época en los últimos años de Euroliga por su manera de jugar, su capacidad de anotación y de conducir a sus equipos a ganar. Es un referente para los que venimos por detrás en su posición y por su forma de entender el baloncesto. Es una ilusión poder jugar contra él, pero me encanta competir a mí y a todos los que estamos, queremos ganar y trataremos de hacerle la vida imposible.

En el playoff todo cambia

El playoff es totalmente diferente, tienen un jugador que no tenían antes (Daniel Theis), y nosotros no tenemos a algunos jugadores. Cada partido es diferente y nos importa como se jugó y que hicimos para que no estuvieran cómodos. Sabemos que el partido del miércoles será diferente al del viernes.

Eliminatoria con muchos puntos

No creo que las defensas se impongan a los ataques. Somos dos equipos con muchos puntos y la clave va a ser incomodar al rival. Somos muy buenos los dos en transición, y el equipo que controle los puntos fuertes del rival va a controlar la eliminatoria.

Olympiacos queda muy lejos

Queda muy lejos el playoff del año pasado. Fue un mal recuerdo y lo intentamos olvidar. Ahora estamos centrados en el primer partido, ellos son diferentes a Olympiacos, nosotros también, y si hubiera un quinto partido quizás sí que hay que echar la mirada hacia atrás.

Máxima confianza

Firmaría volver con 0-2, estamos centrados en sacar los dos partidos. Hemos tenido una temporada rara y te firmaría ir con todos los lesionados. Estamos bien, pero son bajas sensibles y nos va a costar. Es lo que hay, hemos sabido competir y ganar los partidos con todas las ausencias.

El ambiente en Mónaco

Si comparas con ambientes como los griegos, es un entorno más amigable. Pero una vez que empieza el partido, solo te centras en lo que ocurre en pista, lo de la grada importa bien poco. Estamos enfocados en ganar el partido y no pensamos que sea un rival fácil, Mónaco es un equipo complicado.

Brizuela jugó su mejor encuentro de Euroliga en Mónaco y quiere repetir actuación en Las Palmas / FCB

La importancia de Vesely

Recuperar a Vesely es importante, sobre todo con la baja de Metu. Tiene un conocimiento del juego superior, y si se mide a Daniel Theis con toda la experiencia que tiene, pues tener a Jan, que puede cubrir tantas cosas, es una tranquilidad. Lo echábamos de menos y es una pieza muy importante para nosotros.