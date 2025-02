Bertomeu: "Jugar la Final a Cuatro de la Euroliga en Abu Dabi es una decisión arriesgada"

Jordi Bertomeu, ex director ejecutivo de la Euroliga, se reifiró al hecho de que la Final a Cuatro de la máxima competición europea se vaya a disputar en Abu Dabi y consideró que es una decisión arriesgada si bien cree que en el organismo siempre se han asumido muchos riesgos y les fue bien.

"Es una decisión arriesgada pero en la Euroliga siempre hemos tomado muchos riesgos y nos fue bien. Habrá que ver cómo responden los aficionados europeos a esto, para mí es lo más importante porque todo el mundo que trabaja en baloncesto trabaja para los aficionados. También veremos cómo es la atmósfera de la Final Four cuando no se juega en Europa. Esto es una experiencia nueva porque una de las cosas bonitas de la Final Four es la atmósfera. No voy a criticar la decisión, al contrario, espero que les salga muy bien", dijo.

Otra novedad en el corto plazo podría ser la presencia en el torneo de un equipo de Oriente Medio: "Ya empezamos esta conversación en mi tiempo en la Euroliga, siempre pensé que era una cosa que a medio o largo plazo podría tener sentido, pero que hay que estudiarla y hay que perfilarla bien porque es fácil entrar pero difícil salir. Estas decisiones hay que tomarlas con mucha cautela, pero sin duda una candidatura como por ejemplo la que hemos visto de Dubái tiene sentido estudiarla".

Bertomeu, que estuvo presente en la Gala de entrega de los premios de la revista 'Gigantes', explicó cómo vive la competición desde la distancia: "La continúo viendo realmente espectacular, una competición excepcional donde cada partido es importante y cada partido es imprevisible, lo que ha sido siempre nuestro deseo y nuestro objetivo. Creo que una vez más vamos a ver un final de temporada muy emocionante y lo más importante es que los aficionados están respondiendo, que al final es lo único que importa cuando estás organizando una competición".

"De los 25 años de existencia de la Euroliga, en 22 he estado yo allí y por tanto no puedo dejar de sentirla como algo propio. Ha sido el proyecto más largo de mi vida profesional y de lo que dejé a cómo está ahora, muchos cambios no ha habido; creo que realmente se ha consolidado lo bien que se trabajó todos esos años. Ahora se continúa trabajando y esto solo tiene que ir a mejor, espero que sea así", completó.