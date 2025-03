El base de la Euroliga y ex NBA que se deja querer por el Madrid

El Asvel, pese a no estar en la lucha por el playoff de la Euroliga, tiene a una de las figuras destacadas de la temporada, la del base Theo Maledon.

A sus 23 años, Maledon ha vuelto a su mejor nivel en su primera temporada en Europa y tras su modesto pase por la NBA, ocupa la plaza justo por debajo del podio de jugadores con mejor valoración de la temporada en la máxima competición continental, solo superado por Sasha Vezenkov, TJ Shorts y Nikola Mirotic.

Y equipos como Barça, Madrid o Baskonia ya conocen bien su potencial debido a sus exhibiciones esta temporada. Ahora, en una reciente entrevista a la Gazzetta de Grecia, el francés se ha dejado querer por el Real Madrid,

“¿Qué jugador no querría jugar en un club tan grande e histórico que ofrece las mejores condiciones para participar en la Final Four y conquistar títulos? El Real Madrid es uno de los equipos que más me gustan en todos los sentidos y sé que están interesados en mí, pero esta combinación no significa que haya pasado nada. El hecho de que no lo niegue y lo comente es algo que no es habitual en Europa y por eso sale en los titulares”, comentó.

Pero no es la primera vez que lo hace. En otra entrevista a EFE hace unos días, aseguró que “todo el mundo sabe que el Real Madrid es una de las instituciones más grandes de Europa. (…). Me encantaría estar allí”. Un claro mensaje de sus intenciones de futuro.

En Estados Unidos, Maledon ha pasado por franquicias como Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Charlotte Hornets y Phoenix Suns.

“Fui a Estados Unidos cuando era joven y eso tuvo su lado bueno y su lado malo. Una decisión así nunca es fácil porque en la NBA los equipos no suelen confiar en los europeos a edades tempranas”, decía en la misma entrevista. “Sin embargo, fue una experiencia que me enseñó mucho, me hizo madurar y, en particular, los traspaso en los que participé me hicieron enfrentar con más frialdad las leyes del mercado. Cuando me di cuenta de que en la máxima categoría el aspecto comercial suele primar sobre el baloncesto, lo acepté y me convertí en una mejor persona, primero para mí y luego para los demás”.

Y añadía: “Por ahora, sin cerrar ninguna puerta, no me preocupa mi regreso, aunque estoy viendo que hay interés. Este año estoy disfrutando mucho del baloncesto en Europa y viendo lo emocionante y competitiva que es la Euroliga. Entiendo mejor por qué los jugadores europeos están ganando cada vez más influencia en la NBA”.