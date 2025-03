Bartzokas desvela el motivo de su desastroso año en el Barça

Georgios Bartzokas es uno de los entrenadores europeos de mayor prestigio y que ha llevado al Olympiacos a lo más alto de Europa en los últimos años, aunque en su interior guarda una espina clavada por su mala salida del Barça en la única temporada que entrenó al club blaugrana en la temporada 2026-17 cuando había firmado inicialmente por tres años.

Bartzokas, que recientemente pasó por Barcelona con victoria final de Olympiacos en un encuentro muy reñido, repasó su carrera profesional en una entrevista en ‘Novasport’ en la que recordó su paso por el conjunto azulgrana, y que no le trae muy buenos recuerdos deportivos, aunque sí su estancia en la ciudad en la que siempre se siente cómodo.

Respecto a aquella temporada, cuando llegó al club procedente del Lokomotiv Kuban para cubrir la marcha de Xavi Pascual, asegura el griego que no pudo desarrollar su mejor labor en el banquillo del Barça porque no le dejaron contar con su equipo de trabajo de confianza.

Bartzokas llegó con mucha ilusión al Barça aunque no pudo triunfar en su único año en el banco / FCB

Un equipo de gran escala

“El equipo que me acompaña es de gran escala”, explicaba Bartzokas. “Somos cinco en el equipo técnico, cuatro de mis asistentes y yo y cada uno tiene un papel diferente. Una de las principales razones por las que fracasé en el Barça es porque no me dejaron llevar a mi personal”, explicaba Bartzokas.

“Los entrenadores que me dieron en Barcelona eran un croata y un catalán, pero no sabían mi forma de jugar y...el pájaro voló. Se podría decir que eres tan buen entrenador como lo sean tus asistentes porque cada uno hace algo diferente”, comentó en declaraciones recogidas por Solobasket’.

Bartzokas contó en aquél Barça con la gran estrella del Olympiacos, Vezenkov / FCB

“Para mi todo el mundo es importante y quiero que puedan opinar incluso lo que hace el médico del equipo”, comentó Bartzokas, que a pesar de su mala experiencia en el banquillo, siempre recuerda con cariño su paso por la Ciudad Condal.

Una de las peores campañas del Barça

Fue una de las peores campañas de los últimos años con el equipo cerrando la temporada de la Euroliga undécimo, con 12 victorias y 18 derrotas, sin poder entrar en los play-offs y con un juego muy inconsistente. En la Liga Endesa tampoco llegó a la final por lo que la sección con el directivo Joan Bladé al frente, decidió su salida junto a la dirección deportiva con Nacho Rodríguez.

Para el técnico griego todo fueron problemas en un año muy complicado / FCB

El técnico dejó dolido Barcelona y fichó por el Khimki ruso dos temporadas antes de regresar al Olympiacos donde dirige al equipo desde 2020 y hasta la actualidad, y con rotundo éxito, como prácticamente todos sus destinos...excepto el Barça. Cosas de la historia.