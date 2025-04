El Barça arranca en Mónaco el ilusionante camino hacia la Final Four de la Euroliga

Llega la hora de la verdad para el Barça. La temporada entra en una de esas semanas marcadas en el calendario desde principios de curso, con la disputa del primer partido del Playoff de Euroliga ante el Mónaco (19 horas). Joan Peñarroya y sus jugadores viven uno de los momentos más dulces de la campaña, y pese a todas las dificultades vividas desde octubre, con el inicio de unas lesiones que han golpeado gravemente a la plantilla, el grupo se planta en la Salle Gaston Medecin monegasca con la clara intención de sumar un triunfo y quitarle la ventaja de campo al equipo de Vassilis Spanoulis.

De poco sirven los precedentes en la temporada regular, pero no hay que olvidar que el Barça derrotó por partida doble al Mónaco, con dos triunfos incontestables (86-71 y 84-98) en dos de las mejores actuaciones continentales en lo que va de campaña. En la victoria a domicilio, Darío Brizuela brilló anotando 27 puntos, su tope en la Euroliga, en una noche en la que logró convertir seis triples.

Las palabras de Brizuela sobre Mike James

"Admiro a Mike James, pero trataremos de hacerle la vida imposible. Firmaría volver a Barcelona con un 0-2, estamos centrados en sacar los dos partidos. Estamos bien, con bajas sensibles y sabemos que nos va a costar, pero es lo que hay, hemos sabido competir y ganar encuentros con todas las ausencias", comentó la 'Mamba Vasca' en la previa, poniendo el foco sobre la gran estrella de Mónaco, el 'MVP' de la temporada el curso pasado, y que llega a la cita tras haber promediado 15,8 puntos y 5,7 asistencias por partido.

Mike James y Álex Abrines, durante el Mónaco-Barça de la fase regular de la Euroliga / Euroleague

Los peligros de Mónaco

Mónaco no es solamente Mike James. Spanoulis, que cogió el equipo tras la destitución a mitad de campaña de Sasa Obradovic, cuenta con un perímetro de quilates que integran Elie Okobo, Jordan Loyd, Matthew Strazel o el exazulgrana Nick Calathes, que precisamente fue verdugo de los monegascos en el Playoff del año pasado, cuando militaba en el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius. Todo ello sin desmerecer a Alpha Diallo, uno de los mejores aleros de la competición, y a un Daniel Theis que ha encajado a la maravilla en el equipo.

Theis, un fichaje que ha funcionado de maravilla

Tras quedarse sin equipo en la NBA, el pívot alemán, campeón del Mundo en 2023, decidió firmar por el cuadro monegasco, y sus números hablan positivamente de su buena y rápida adaptación al equipo: 13,8 puntos y 6,1 rebotes en ocho encuentros, siete de ellos saliendo ya como titular. "Es un jugador que conoce mucho el juego, sólido, con experiencia y que sabe lo que toca hacer en cada momento. Les ha dado un salto de calidad en su juego y les hace más peligrosos. Lo tienen más como referente a lo que eran antes, con el peso que tenían en el perímetro y el juego exterior", confesó un Joan Peñarroya que debuta como entrenador en unos cuartos de final de la Euroliga.

Daniel Theis es una de las principales amenazas de Mónaco / EFE

Las palabras de Peñarroya

"Me quedo con la mentalidad con la que llegamos. Las eliminatorias son muy largas, hasta que no sumas los tres partidos no se acaba. Vamos a Mónaco con la ambición de jugar dos buenos partidos, ojalá que podamos volver al Palau con dos victorias, pero si no, la eliminatoria se la llevará el que sume tres triunfos", desveló el entrenador egarense antes de viajar a Mónaco.

Joan Peñarroya y Darío Brizuela, en un partido del Barça de basket / Twitter: @Fcbbasket

El Barça tratará de aprovechar que ha evitado los 'infiernos griegos' y la siempre caliente pista de 'Fener' para que la desventaja de campo no se note tanto. Tras tantos golpes, el cruce ante el cuadro monegasco se presenta como una buena oportunidad en la que las opciones para lograr el billete para la Final Four de Abu Dabi son muy reales. En las manos de este grupo está empezar a demostrarlo a partir de esta tarde, sin perder de vista que una eliminatoria de Playoff es terriblemente larga y dura.