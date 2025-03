El Barça se aprovecha de un Mirotic 'desconocido' y en apuros

La fase regular de la Euroliga se encuentra en la recta final con la disputa de los últimos cinco partidos previos a las eliminatorias, tanto del Play-In, como del Playoff previo a la gran Final Four que tendrá lugar en Abu Dabi del 23 al 25 de mayo. Dos meses mal contados en los que la competición europea, que vive la edición más igualada de los últimos años, se resolverá, y en los que quedará por ver si Panathinaikos revalida título o algún otro contrincante le arrebata el cetro continental.

Tanto París Basketball como Olimpia Milano andan en ello. Parisinos y milaneses llevan ocupando desde el pasado mes de octubre la zona de privilegio, bien situados en la tabla clasificatoria, especialmente el cuadro galo, que llegó a liderar la Euroliga hace unos meses practicando un juego eléctrico, bastante impredecible, y con la figura del 'terremoto' T.J. Shorts causando estragos ante los principales equipos de la competición. Por su parte, el conjunto que dirige Ettore Messina estaba llamado a revertir la situación vivida los últimos años, muy alejados de unos objetivos ambiciosos que se marcaban desde Milán y que permitían soñar con el título, pero cuya dura realidad les venía golpeando en forma de eliminación antes de llegar a las eliminatorias previas a la final a cuatro.

Decepción en la última temporada

Una decepción, la de no meterse ni tan siquiera en Final Four, que reflejó a principios de la actual temporada Nikola Mirotic. El hispano-montenegrino, que llegó a Olimpia el verano de 2023 tras la rescisión de contrato ejecutada por el Barça, venía de años de competir por las cotas más altas en la Euroliga. Finalista en 2021, el excapitán azulgrana también estuvo presente en las finales a cuatro de 2022 y 2023, cayendo en 'semis' ante el Real Madrid. Unos partidos que quedaron muy alejados el pasado curso, en el que el equipo italiano finalizó en duodécima posición, con balance de victorias y derrotas negativo (15-19).

"Cuando pienso que el año pasado no llegamos a los playoffs, me entristece, porque fue la primera vez en mi vida que no llegué. Fue realmente malo. Entonces, sin duda, creo que el Milán debe ser un equipo de playoffs. Me refiero a las seis primeras posiciones. Entonces este debe ser nuestro objetivo. Con la camiseta sé a qué equipo represento y cuáles son las expectativas de mí. Como dije, no estoy feliz. No estoy contento con el trabajo que hice el año pasado. Intentaré hacerlo mucho mejor, como líder, y ayudar a este equipo a conseguir esos objetivos que todos creemos que podemos conseguir. Este es mi enfoque este año y trabajaré duro con mi equipo para lograrlo", expresó a principios de temporada.

Nikola Mirotic en su regreso al Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Los grandes números de Mirotic

Y lo cierto es que Mirotic está cumpliendo en pista lo que prometió verbalmente. El '33' es el tercer jugador con mejor índice de valoración, con 21,8 créditos de media por partido, solo superado por Sasha Vezenkov (24,4) y T.J. Shorts (21,8), el quinto máximo anotador con 17,7 puntos por encuentro y también el quinto mejor reboteador con 6,4 capturas de media por duelo. Pero en unas fechas en las que cualquier error se paga caro, Olimpia Milano no pudo sumar la 17ª victoria de la temporada y cayó en París por 92-79 en una de esas noches en las que Shorts se mostró intratable: coqueteó con el 'triple-doble' gracias a sus 24 puntos, 10 asistencias y seis rebotes. Por su parte, Mirotic estuvo irreconocible, y en el Adidas Arena se quedó en seis puntos, su segunda peor anotación de la campaña en Euroliga tan solo por encima de los cinco puntos anotados en el Pireo el pasado mes de octubre. De hecho, el ala-pívot sumaba 17 encuentros consecutivos en la competición europea por encima de la decena de puntos.

El Barça vuelve a salir beneficiado una jornada más de otro partido entre dos rivales directos, y ve como, en caso de ganar a Zalgiris Kaunas este próximo viernes, le sacaría una victoria de ventaja a un equipo italiano, que por el momento, tiene el average ganado al cuadro catalán (81-94 en el partido de la primera vuelta). Respecto a París, y con el average ya definitivamente perdido (-5), los de Joan Peñarroya necesitan seguir ganando y esperar un tropiezo del equipo que dirige Tiago Splitter para adelantarlos en la clasificación.

T.J. Shorts celebra con su afición la victoria en Euroliga ante Olimpia Milano / EFE

Messina confía en su recuperación

Eso sí, Mirotic viene arrastrando unos problemas físicos que se originaron hace un par de semanas tras un fuerte golpe en el coxis en el partido continental ante Fenerbahçe, que le obligaron a retirarse del partido. Pese a que 'forzó' para estar en el Belgrado Arena para medirse a Estrella Roja la última semana (casi media hora de juego), Messina le ha dosificado en la 'Lega', dándole descanso en las dos últimas jornadas. "Nos quedan cuatro partidos y todo es posible. Estamos en la pelea y usaremos lo que tenemos hasta el final. Ojalá podamos estar más sanos, especialmente Mirotic", comentó el técnico italiano.

Nikola Mirotic sufrió un fuerte golpe en el coxis en el último partido de Euroliga / Euroleague

Reencuentro Mirotic-Barça

De esas cuatro 'finales', tres son ante equipos españoles. El próximo 25 de marzo, Olimpia Milano visitará el Movistar Arena para medirse al Real Madrid, el 27 recibirán al Barça, y el 4 y 10 de abril jugarán en Bolonia y en el Mediolanum Forum ante Baskonia.