Así avanza la 'paz' en el baloncesto griego

El baloncesto griego se acerca a la 'paz'. Tras los lamentables episodios vividos en los dos primeros partidos de las finales entre Panathinaikos y Olympiacos, especialmente en el segundo, la intervención del Gobierno heleno para rebajar la tensión parece haber sido efectiva.

Lo que se vivió en el Pabellón de la Paz y la Amistad el pasado domingo fue de película. Desde la entrada de Dimitris Giannakopulos a pista, la posterior expulsión por parte de los árbitros, presuntas amenazas de violación a una de las hijas del máximo mandatario de Olympiacos, o una detención más una fuga de la policía, las noticias sobre las finales de la liga griega poco tuvieron que ver con lo que ha ocurrido en pista. Hasta el momento, cada equipo se ha apuntado un triunfo.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, fue protagonista en el segundo partido de las finales griegas / AP

La decisión del Gobierno

Tras lo que sucedió en El Pireo, el Gobierno griego no se quedó de brazos cruzados y decidió suspender el tercer partido de las finales, programado para este miércoles.

Antes de la disputa de ese duelo, Giannis Vroutsis, ministro de deportes, obligó a que los máximos mandatarios de Panathinaikos y Olympiacos se reuniesen con él para tratar de rebajar la tensión vivida en los dos primeros asaltos.

Aviso de suspensión

Vroutsis fue muy claro y dijo que si no se presentaban, las finales quedarían suspendidas. Parecía que los hermanos Angelopoulos, propietarios de Olympiacos, no estaban muy por la labor de acudir a la cita y menos para sentarse en una sala con Giannakopoulos, que ha sido protagonista en las últimas publicaciones del equipo en redes sociales.

Los hermanos Angelopoulos también se reunieron con el Gobierno / EFE

Al final, solución de consenso: reuniones con el ministro de deportes, pero por separado. Primero fue el turno para el máximo mandatario de Panathinaikos, que afirmó que el encuentro se llevaba a cabo "para que Panathinaikos pueda ganar otro título". Una visita que estuvo precedida por la presencia de Giannakopoulos en comisaría por una demanda de uno de los mandatarios de Olympiacos.

La llegada de Giannakopoulos causó gran expectación / EFE

Cruce de declaraciones

Poco tiempo después, los hermanos Angelopoulos se reunieron con Vroutsis, que quisieron marcar distancias con el presidente de PAO: "No somos iguales que él, no aceptamos que nos asimilen a él: hay dos opciones: la luz y la oscuridad", admitieron ante los medios de comunicación. Como no puede ser de otra manera, el asunto ha centrado toda la atención mediática en Grecia.

Ahora quedará por ver la decisión que se toma desde el Gobierno griego. Una vez que parece haberse logrado la 'paz', ahora quedará por ver para cuando quedan fijados los próximos partidos. El tercero tendrá lugar en el OAKA, en el que más allá de la tensión y la hostilidad propia de un derbi griego, volverá a estar en juego que las finales no queden suspendidas de manera definitiva.