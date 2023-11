Ataman ya tiene decidido el recambio para Juancho Hernangómez

El técnico turco, muy descontento con la aportación del ala-pívot madrileño, ya tiene en mente el recambio del español tras fracturarse un dedo Juancho deberá estar dos meses de baja, pero según lo que suceda, podría incluso rescindir contrato tras su ‘fiasco’ con Panathinaikos

Ergin Ataman podría hacer debutar este viernes ante el ALBA Berlín a su última incorporación, el estadounidense Kendrick Nunn, aunque ya está trabajando en la sustitución de Juancho Hernangómez, que se lesionó en un entrenamiento y se fracturó un dedo.

Una inoportuna lesión del ala-pívot español, aunque para Ataman podría convertirse en una oportunidad de deshacerse finalmente de Juancho, con la llegada de un jugador que pueda realizar su trabajo y adaptarse más rápidamente a su puesto.

Y es que el entrenador del Panathinaikos habría puesto la mirada en el estadounidense de 25 años, Jordan Usher, que se encuentra actualmente disputando la liga australiana en el Perth Wildcats, según avanzaba el periodista Andrea Calzoni, y que recoge solobasket.com.

