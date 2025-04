Arrancan unos Playoff de Euroliga de auténtica locura

La espera ha terminado. Después de que París y Real Madrid se asegurasen la semana pasada, vía Play-In, su presencia en el playoff de la Euroliga, este martes se da el pistoletazo de salida a las cuatro eliminatorias de las que saldrán los cuatro equipos que lucharán en Abu Dabi, del 23 al 25 de mayo, por alzarse con el título continental.

El actual poseedor del trofeo, Panathinaikos, amenaza con no poner las cosas sencillas, pero para optar a revalidarlo, deberá superar antes a un Anadolu Efes que viene de acabar al alza la fase regular de la competición. Olympiacos terminó la temporada en primera posición, y su 'premio' ha sido jugarse el billete a la final a cuatro frente a los de Chus Mateo, vigentes finalistas. Por su parte, Sarunas Jasikevicius busca regresar a la Final Four por quinta campaña consecutiva, aunque para ello deberán derrotar a la gran revelación de curso, el París de TJ Shorts. Por último, el Mónaco-Barça se anticipa terriblemente igualado, pero los de Joan Peñarroya tienen en sus manos volver a la Final Four, tras la ausencia de la pasada temporada.

Olympiacos - Real Madrid, una eliminatoria de alta tensión

Resulta increíble y habla de la igualdad que se ha vivido durante toda la temporada en la Euroliga. Pero dentro de un mes, Olympiacos o Real Madrid se tendrán que conformar con seguir la Final Four a través del televisor. Solo uno puede lograr el billete a Abu Dabi, y como líder de la temporada regular, y con el factor pista a favor, el equipo de Georgios Bartzokas parte como favorito en el cruce.

Evan Fournier, en el partido ante el Real Madrid disputado en el Palacio / Euroleague

Han sido el equipo más sólido desde que arrancó la temporada, y al proyecto ya consolidado de estos últimos años, se le ha incorporado el regreso de Sasha Vezenkov, segundo en las votaciones al 'MVP' de la 24/25, y un Evan Fournier que si algo viene demostrando desde octubre es que no ha regresado al viejo continente a retirarse. El búlgaro ha promediado 20,2 puntos y 6,6 rebotes por partido, mientras que el galo ha firmado 15,8 tantos, rozando el 40% en triples.

Eso sí, delante, el equipo del Pireo no tendrá a un fácil contrincante. El Real Madrid no entiende de presiones y llega a un momento de la temporada en el que no suele fallar. La última vez que los blancos no jugaron la Final Four fue en 2021, y tanto Chus Mateo como sus jugadores saben que 'robar' un partido en Grecia puede ser clave para regresar a la final a cuatro. En Europa, Mario Hezonja ha sido el líder anotador del Real Madrid, con 14,6 puntos por partido.

La rebeldía de París reta a la disciplina de Jasikevicius

El proyecto de Fenerbahçe parece más que preparado para volver a levantar la Euroliga, tal y como ocurrió en 2017. La llegada de Sarunas Jasikevicius en las navidades de 2023 volvió a situar a los turcos en el mapa, pero el técnico lituano se la volvió a pegar en la última Final Four, en la que acabaron cuartos tras perder los dos partidos.

París y Fenerbahçe lucharán por una plaza en la Final Four / Euroleague

Nigel Hayes-Davis sigue en su versión 'Jordaniana', muy diferente a la exhibida en Barcelona en su único curso como azulgrana. El '4' estadounidense ha promediado 16,8 puntos por partido en la temporada regular, y es un seguro para Saras. Fenerbahçe tiene mucha pólvora, y se pone en manos de Marko Guduric, Errick McCollum o Wade Baldwin para lograr el billete a Abu Dabi.

Para ello, deberán superar al equipo más divertido de ver y más descarado de la temporada, un París que no se conforma con su presencia en los cuartos de final, y que quiere dar otra campanada colándose en la Final Four. Para ello, jugadores como Nadir Hifi, Tyson Ward o Mikael Jantunen deberán estar a su mejor nivel. Y por supuesto, que TJ Shorts siga siendo el faro parisino tal y como viene atesorando durante toda la campaña: 18,8 puntos por duelo le avalan.

Anadolu Efes mide al campeón

En abril de 2023, Panathinaikos terminó la temporada regular en la 17ª posición, penúltimo clasificado, y prácticamente tocando fondo para un equipo que había alcanzado la gloria europea, y que venía trazando años de zozobra en la Euroliga. En tan solo un año de diferencia, y con Ergin Ataman al frente del equipo, PAO recuperó el cetro continental, y aspira a revalidar título este 2025.

Con un Kendrick Nunn consagrado como uno de los mejores jugadores del continente, y con el recién estrenado 'MVP' de la temporada, el equipo ateniense buscará acabar con un Anadolu Efes que también aspira a recuperar ese reinado logrado en 2021 y 2022. De aquel equipo, sobrevive un Shane Larkin que llega a su momento favorito de la temporada, y tras haber promediado 11 puntos por partido durante la temporada, Elijah Bryant, campeón en 2022, o Darius Thompson, que vive su segundo año en Estambul. A esa batería exterior se les une Vincent Poirier y Dan Oturu, dos de los mejores '5' del continente.

Shane Larkin quiere regresar a la Final Four con Anadolu Efes / EFE

Panathinaikos cuenta con el elenco de estrellas de la pasada temporada al que se han unido los exNBA Cedi Osman y Omer Yurtseven. Además, Juancho Hernangómez está brillando en su segundo año bajo las órdenes de Ataman, y ha sido elegido en el segundo mejor quinteto de la temporada gracias a sus 10,3 puntos y 6,7 rebotes registrados por encuentro.

El Barça quiere acabar con el Mónaco de Spanoulis

Y por último, la eliminatoria más igualada sobre el papel, que congrega al cuarto clasificado, Mónaco, y al quinto, un Barça que llega con la máxima ambición a la cita. Los de Joan Peñarroya han ganado seis de los últimos siete partidos continentales, algo que les ha permitido escalar posiciones en la clasificación. Todo ello liderados por un Kevin Punter que ha acabado la fase regular con 16,9 puntos por partido.

El Barça ya sabe lo que es ganar a Mónaco esta temporada: lo ha hecho por partida doble (86-71 y 84-98), con dos victorias convincentes que el equipo azulgrana tratará de repetir, si bien no será nada fácil. El equipo de Vassilis Spanoulis, que tomó el relevo de Sasa Obradovic a mitad de temporada, cuenta con uno de los perímetros más peligrosos del continente, una posición que el Barça tiene bastante debilitada por las lesiones, y esas ausencias de Nico Laprovittola y Juan Núñez hasta la próxima temporada.

Vassilis Spanoulis y Mike James, en un partido de Mónaco / Euroleague

Un curso más, Mike James es el líder de los monegascos, y llega al playoff con 15,8 puntos de media por partido. Bien acompañado en el perímetro por Elie Okobo (13,1) y Jordan Loyd (10,5), la llegada al equipo de Daniel Theis le ha sentado de maravilla: el pívot alemán ha registrado 13,8 tantos y 6,1 rebotes en los ocho encuentros que ha disputado con su nuevo equipo, tras cerrar su etapa en la NBA.