Aday Mara pone fin a su etapa en UCLA y evalúa su futuro: ¿NBA, Europa o cambio de universidad?

Aday Mara tuvo una destacada actuación al llevar a su equipo a una victoria contundente por 72-47 contra los Utah State Aggies en la March Madness de la NCAA. En la segunda ronda, Tennessee resultó ser demasiado fuerte para UCLA en la segunda ronda, y el sueño de la universidad de Mara en el torneo llegó a su fin. Las limitadas oportunidades que le ha dado su entrenador, Mick Cronin, desde que Mara llegó a Estados Unidos, han sido determinantes para que el jugador maño haya decidido buscar un nuevo destino en otro equipo. Según informa el diario LA Times, Aday Mara no regresará a UCLA la próxima temporada.

El pívot español de 2,18 m y 19 años daría así por concluida su etapa en Estados Unidos tras promediar 6,4 puntos, cuatro rebotes y 1,6 tapones en 13 minutos de media en su segunda temporada. Esta temporada el ex del Casademont Zaragoza ha completado buenos partidos con grandes números. Su mejor actuación de esta campaña fue en el partido ante Wisconsin en el que en 21 minutos, firmó 22 puntos con un 100% de acierto en tiros de campo, cinco rebotes y dos tapones.

La lesión de su compañero, el pívot Tyler Bilodeau, obligó al entrenador Mick Cronin a confiar más en Aday Mara. Sin embargo, a pesar de ello, el zaragozano no ha tenido todas las oportunidades, alternando partidos en los que ha tenido un papel destacado con otros en los que su participación ha sido mínima.

Según informa Los Angeles Times, el único consuelo para UCLA será intentar obtener beneficios económicos con la salida del aragonés. La universidad americana ha confirmado la incorporación del base Donovan Dent, procedente de Nuevo México, pero también ha sufrido la baja de otro pívot, William Kyle III, quien se dirige a Syracuse.

Las alternativas de Aday: el Draft de la NBA, un regreso a Europa o un cambio de universidad.

Una de las posibilidades es volver a Europa, donde seguramente no le faltarían propuestas de clubes de primer nivel. Pocos jugadores cuentan con su físico, su altura y su potencial en Europa. Otra opción que tiene el zaragozano, tras decidir no continuar en UCLA, es inscribirse en el Draft de la NBA o incluso podría cambiar de equipo dentro de la NCAA si decide registrarse en el portal de transferencias de la liga. Por el momento, parece que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro:

"No lo sé. Voy a tomarme un tiempo, descansar, irme a España y ya está".