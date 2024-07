El 'zasca' de Cucurella a Neville tras ganar la Eurocopa

A Gary Neville no le salió muy bien hablar antes de tiempo. El exentrenador y analista deportivo británico quedó 'retratado' tras las declaraciones de Cucurella. Lo criticó antes de que España consiguiera acceder a la final. La razón es que al inglés parecía no gustarle demasiado el juego del lateral, ahora ya campeón de Europa. Unas críticas que han terminado saliéndole caras justamente tras la victoria 2-1 de España en el Olympiastadion de Berlín, momento que Marc Cucurella aprovechó para contestarle: "Al final completamos el camino Gary, gracias por tu apoyo", a través de Instagram.

A Neville le salió 'cara' la hemeroteca

El inglés se precipitó. No le salió muy bien la estrategia de desestabilizar al futbolista del Chelsea. Y ese 'dardo', tuvo un efecto contrario. Le salió mal la jugada a Neville, que vio como este domingo Cucurella tocaba la cima y se proclamaba campeón de la Eurocopa, un hecho que Gary veía improbable.

Esto fue lo que dijo Neville: "Creo que Cucurella, es una de las razones por las que creo que España no pueda completar todo el camino", dijo el extécnico en alusión a que el equipo no iba a poder ganar la Eurocopa. Unas frases que unidas a otras que pronunció como "No ha sido convincente en el Chelsea. Ha jugado algunos partidos hacia el final de la temporada" e incluso "Cucurella es agresivo, tenaz, es un lateral pequeño y muy activo. Su precio sigue asombrando a todos hasta el día de hoy".

Cucurella esperó el momento oportuno

El lateral decidió en un principio no contestar al inglés. Esperó a ganar la Eurocopa para hacerlo. Tras el partido frente a Inglaterra, ya campeón, Cucurella le dejó el recado con un 'zasca': "We went all the way, Gary. Thank you for your support": ("Hicimos todo el camino, Gary. Gracias por tu apoyo)".

La realidad es que Marc Cucurella consiguió contrarrestar esa profecía del exinternacional con Inglaterra. Ha logrado ser muy importante en el vestuario y estar presente en las redes sociales, clave para el éxito de la selección.