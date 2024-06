Yaremchuk: "Hablamos con el presidente de Ucrania y nos dio una motivación increíble"

El delantero Roman Yaremchuk, goleador decisivo de la victoria de Ucrania contra Eslovaquia en la segunda jornada del grupo E de la Eurocopa 2024, destacó este viernes que el "espíritu del equipo" fue la "clave" del triunfo y reveló la "motivación increíble" que les transmitió Volodímir Zelensky, presidente del país, con el que hablaron antes del encuentro.

"Hablamos con el presidente de Ucrania. Nos dio una motivación increíble. Ustedes saben lo difícil que es la situación en nuestro país, así que debemos darle un poco de alegría a nuestra gente", expresó en declaraciones a la página web oficial de la Eurocopa 2024.

El atacante, que ha jugado este último curso en el Valencia, cedido por el Brujas, terminó entre lágrimas el encuentro. "Ha sido una temporada difícil para mí: lesiones, cambios de club y demás. Pero sigo aquí, estoy en un buen lugar y no me sorprende haber marcado hoy, porque trabajo duro todos los días. Dios lo ve todo y me da oportunidades de marcar. Estoy orgulloso de estar aquí hoy y jugar para mi país. Hoy es un día especial para mí", dijo.

En la última jornada, con la clasificación en juego, se medirá a Bélgica. "Su derrota ante Eslovaquia no significa nada. Es un equipo muy fuerte, con mucha calidad y un buen sistema. Tienen jugadores muy rápidos en la delantera. Será un partido difícil para nosotros. Pero nos prepararemos duro", apuntó.